滯留武漢台人擬控蔡政府違憲　蘇貞昌：包機問題卡在大陸

第二波武漢台商返台包機進度持續延宕，大陸方面早前提出由東航和華航共同執飛武漢至台灣臨時航班，儘快完成滯留湖北的台灣人運送，不過被台方拒絕，台方則指大陸方案有變，提供的返台名單也有問題。 近日台媒ETtoday爆出目前有上百名滯留當地的台民有意自費跨海聘請台籍律師打官司，「提告蔡英文政府違憲」，控訴人身自由和返台權利受到限制與剝奪。 對此，台行政院院長蘇貞昌於3月3日備詢時表示，武漢台民無法返台的原因是卡在中國大陸。

為使新冠肺炎特別預算儘速通過，行政院院長蘇貞昌與衛福部部長陳時中特赴立法院備詢。（洪嘉徽／多維新聞）

民進黨立委高嘉瑜指出，當前仍有約1200台人滯留武漢，其中又有100人急需返台，藉此詢問蘇貞昌為何第二架武漢台商返台包機久無下文。

蘇貞昌認為，第二班武漢台商返台包機就是「卡在中國」，在第一班武漢返台包機的時候，台灣已向中國大陸接洽要自行派遣包機接回台民，但大陸堅持以自身飛機（東方航空）送回，返台名單也與當初談好的名單有出入，甚至還出現新冠肺炎的確診案例，使得全機的乘客、台灣隔離檢疫大受影響。

民進黨立委高嘉瑜從政府禁止醫護人員赴外旅遊的爭議，一路問到第二台武漢返台包機卡關的爭議。（洪嘉徽／多維新聞）

蘇貞昌又說，在首班武漢返台包機經驗後，不論是蔡英文、行政院、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都宣布這種情況「下不為例」，下一次武漢返台包機，不管是依循什麼「模式」，台政府一定秉持「弱勢、防疫」優先的立場。

對於滯留武漢台人的返台自由是否因此受到蔡英文政府限制？蘇貞昌則指出，滯留武漢的台人數據，大陸官方也是一直在變化，從幾百人變成900多人，「中國那邊要回來的人數也是一直不斷在變化，但台灣就是堅持弱勢優先」，而名單台方早就交給大陸方了。

同時，未避免滯留在大陸武漢的台人「化整為零」，藉由轉往其他仍與台灣有通航的機場搭機回台，蘇貞昌直言，「人（員名單）都（已）鎖定」，中央流行疫情指揮官陳時中也曾表示，武漢台人要返台「一定要包機」，台政府絕對不允許這群人「化整為零」返台。

大陸國台辦此前曾公布滯留湖北台人的陳情書，批評台方拖延後續包機，強調大陸東航才是最方便迅速的方案。大陸方面也通過兩岸民航聯繫渠道建議，由東航和華航共同執飛武漢至台灣臨時航班，儘快完成滯留湖北的台灣人運送，但台灣方面拒不同意這一共同執飛運送方案。