台立法院長游錫堃稱遭恐嚇　指警方未巡邏保護

台灣立法院院長游錫堃3月4日於Facebook發文，自曝2月19日曾收到署名恐嚇信，內文示意「游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」、要求「游錫堃購買即時離台機票，離開台灣」等，然而待通報警政單位後，卻遲遲「沒有下文」，質疑台灣警方未能充分維護其家人的安全，且未在報案之後至他住處巡邏。

游錫堃於3月5日上午接見美國在台協會主席莫建（James F. Moriarty）並於閉門會議前接受媒體聯訪，不過由於各家媒體多半關注游錫堃受到威脅的議題，再加上莫建未聯同受訪，因此受訪的議題都圍繞游與警方的隔空交火。（洪嘉徽／多維新聞）

對此，台內政部部長徐國勇於3月5日表示，第一時間警政署長陳家欽曾向他報告，游錫堃所述的恐嚇信案已於2月下旬破案，並於3月2日移送桃園地檢署偵辦。根據台媒《自由時報》披露，台警循線查獲桃園市一名88歲游姓榮民涉案。

至於游錫堃指稱台灣警方未於報案後至住所巡邏一事，則陷入各說各話的羅生門。所屬轄區台北市大安分局瑞安街派出所所長洪長義3月5日上午以公開貼文方式回應游錫堃，稱基於游錫堃當選立法院長後想要低調，因此警方只好改在游錫堃住家旁邊另設巡邏箱，也都按時依規定巡籤；台北市副市長黃珊珊也在臉書貼出一張「院長家的QR Code」，間接支持洪長義的說法。但游辦表示，他們從未以「低調」為由，要求警方在游的住家旁另設巡邏箱。

面對游錫堃對於轄區警方未巡邏的質疑，警方則跳出來在游的公開粉專上回應。（游錫堃＠Facebook）

在得知轄區警方的說法後，游錫堃在答記者提問時，直言「乾脆全台北的幾百個、幾千個的巡邏箱都設在他這邊好了！」，並否認恐嚇信與巡邏爭議涉及「派系鬥爭」，強調是人身安全問題。然而，游錫堃在受訪時也意有所指，認為「這爭議有沒有破案、有沒有將嫌犯移送法辦都不重要，基於嫌犯背後是牽連到一個與中國大陸互通聲息的團體，因此讓他對其家人人身安全非常憂慮」。游錫堃不滿地認為，從洪長義的說法中可得知，警政署並未讓基層警員得知他家人受到威脅的事情。

游錫堃同時公開被恐嚇的時間序，指嫌犯第一次寄送恐嚇信是2月18日，後於2月27日第二次寄送威脅信，並在3月2日收到來自嫌犯的匯票，「可見嫌犯沒有因為台灣警方的安排而有收斂」。

面對外界對他指控的批評，游錫堃也出面受訪並解釋。（洪嘉徽／多維新聞）

對於游錫堃的說法，徐國勇表示，指游錫堃家的巡邏箱的確是「空的」，連QR Code都沒有，但如今QR Code貼上去了，游錫堃先前卻沒看到，此舉形同是陷「院長於不義」。但對於嫌犯於2月下旬即遭逮補，竟然還於3月初「二度恐嚇」游錫堃，致游錫堃遭到「二度恐嚇」，徐國勇坦言，「我剛剛才知道」，也為此部分向游錫堃道歉，並保障內政部一定會加強對游錫堃各方面的維護，但目前不會特別提升對游錫堃的維安層級。