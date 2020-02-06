曾參與反滲透法立法　民進黨前立委李俊俋出任台總統府副秘書長

台灣總統府於周四（6日）發布人事命令，總統蔡英文任命民進黨前立委李俊俋出任總統府副秘書長，原任副秘書長施克和則另有任用，而此項人事命令將於周五（7日）生效。

總統府發言人黃重諺表示，李俊俋學經歷豐富，曾任嘉義市副市長、台考試院銓敘部政務次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任，並於2012年擔任立委至2020年2月1日卸任（第8屆、第9屆）。李俊俋過往對於各項公共政策、政府行政與立法事務都有深入了解，盼能借重李俊俋的長才，協助蔡英文在政務上的推動。

時任民進黨立法院黨團書記長的李俊俋向記者們解釋《反滲透法》的立法思維與細節。（譚英瑛攝）

李俊俋現年54歲，為台灣知名憲法學者李鴻禧之子，在民進黨立委任內曾多次擔綱民進黨立法院黨團幹部，以蔡政府首任全面執政來說，他就協助扛起軍公教年金改革、《公民投票法》修法、《反滲透法》立法等重擔，但原欲繼續爭取嘉義市立委連任的他，卻於2019年黨內初選失利，又未納入民進黨不分區立委名單，對外戰力足、善於台灣內部議題且立委成績單佳的他，被外界視為該屆民進黨立委的最大遺珠之一。

李俊俋曾在卸任感言時曾說，他以身為一位立法院記者踏上政壇起點，先後當過立法院助理、部會立法院聯絡人、政務官，再以立委的身份質詢官員，可謂「5進5出立法院」，即便立委任期將屆，他也在民進黨勝選之夜上拋出「18歲選舉權」等憲政改革議題，某種程度也間接設定了當前立法院議題修憲走向。

即便未獲立委連任，但李俊俋（左）在選戰期間仍大力赴全台各地輔選，並在2020年總統大選辯論期間，擔任蔡英文方的辯論協商代表。（譚英瑛攝）

由於被視為綠營立委遺珠之一，此前面對記者連番詢問是否將有機會更上一層樓，李俊俋總是笑笑回說，「我要去賣雞排」，如今升任到總統府任副秘書長，或許立法院記者們無法吃得到由他親自經營的雞排店。不過綜觀蔡英文第二任期的挑戰，無論是憲政改革或現有各項台灣內部改革的深化，這些議題或將成為他大力展現從政理念的最佳機會。