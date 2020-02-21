台灣立法院通過朝野共同聲明　支持政府持續爭取加入WHO

台灣立法院第10屆第1會期今天（21日）開議，院會隨即宣讀通過針對台灣參與「世界衛生組織」（WHO）立法院各黨團共同聲明。該聲明指出，WHO宗旨在於追求全人類的最高健康標準，保障健康權的普世價值，不應遺漏任何人，而WHO也不該因大陸以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生及健康的權利。

世界衛生組織（WHO）2月11至12日邀請全球400位專家舉辦新冠肺炎疫情論壇，台灣以「線上」（Online）方式參加。（資料圖片）

立法院朝野黨團聲明指出，WHO因政治因素將台灣列於大陸疫區的一部份，導致台灣遭到部分國家實施出入境管制或停航。為此，台立法院除了嚴厲譴責大陸阻饒台灣加入WHO及世界衛生大會（WHA）等打壓行為，也呼籲WHO應更正其資訊，將台灣排除至大陸疫區之外。

聲明指出，台灣是國際醫療援助提供者，不論是在實踐全民健康覆蓋、提供緊急醫療援助、醫療專業衛生人員培訓、國際疫情捐款或醫療防疫專業水準等，台灣的發展經驗不僅卓越且豐富，而這可成為諸多國家寶貴的參考，假使台灣納入全球防疫體系，這將使更多國家受惠，亦能使WHO防疫努力更具成效。

基於台灣在全球防疫上的重要性、必要性及正當性，聲明呼籲WHO應仔細聆聽國際社會的「正義聲音」，遵守專業中立，儘速尋求適當模式，以完整無礙的制度化方式接納台灣參與WHO組織運作。

除上述之外，朝野黨團聲明也對政府持續爭取參與WHO的作為表達強烈支持，更要求政府應積極結合友邦及理念相近國家等友我力量，持續爭取參與WHA，以及完整參與含防疫在內的WHO其他所有會議、機制及活動，以提供專業務實的貢獻。

針對朝野甫於21日立法院開議之際通過台灣參加WHO共同聲明，台灣聯合國協進會、全球台灣醫衛總會和台灣世衛外交協會隨後則以新聞稿的方式表達對立法院的感謝。

行政院院長蘇貞昌於備詢前受訪表示，看到立法院朝野黨團已有共識呼籲WHO應讓台灣參加，這是非常符合民意也是台灣所需要的，更是讓世界可以看到台灣在防疫上做得不錯、有經驗，可對世界做出貢獻，而這次眾人看到在WHO會議上有越來越多國家為台灣發聲仗義執言，也可看租台灣越來越被重視。

針對台灣近期謀求參與WHO的舉動，大陸國台辦負責人2月6日指出，世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構。根據聯合國大會、世衛有關決議和世衛組織《組織法》，台灣作為中國一部份無權加入。國台辦又指，奉勸台灣民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄，「以疫謀獨」絕不會得逞。