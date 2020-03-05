【觀察】美眾院通過《台北法案》　台灣還需要多少安慰劑？

美國聯邦眾議院於當地時間周三（4日）以415票對0票，全票通過《台北法案》（TAIPEI Act），眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發表聲明表示，美國國會藉此持續向世界傳達「美國與台灣同在」訊息及對自由、民主、開放的堅定支持。

遠在太平洋彼端的台灣總統蔡英文則於周四（5日）在總統府內，向來訪的美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriaty）致謝，「感謝美國以具體行動表達支持（台灣）」，莫健則說台美關係「共存共榮，休慼與共」。

蔡英文（右）5日上午在總統府接見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）（左），向莫健拱手致意。（中央社）

對許多台灣人來說，在新冠肺炎疫情於美國肆虐之際，美國眾議院還沒忘通過《台北法案》，雖稱不上是「相濡以沫」，但絕對稱得上是「情誼堅定」。

不過，自從2018年年初特朗普（Donald Trump）政府以加徵輸美鋼鐵、鋁製品關税揭開「中美貿易戰」序幕以來，來自美國眾議院、參議院對台灣的「堅定支持」就沒少過，包括《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）、《2019年台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2019）、2020年《國防授權法案》（NDAA2020）等涉台法案，類似的場景就不斷上演。

整理這些由美國國會友台勢力發起的內容來看，不外乎有三個重點，包括落實對台灣的安全承諾、要求行政部門以實際行動協助台灣拓展國際空間、要求行政部門以實際行動增進台美實質關係。

不過，持平的說，上述三大重點，特朗普政府做得比較好的只有「落實對台灣的安全承諾」（或稱「賣武器給台灣」）這一項，畢竟，對「生意人」特朗普來說，這才是「台灣給得出的好處」，況且，眾所皆知，軍火商的支持對特朗普至為重要。

特朗普批准對台軍售F-16V戰機。（陳宗逸／多維新聞）

其餘兩項，不能說特朗普政府做得不夠，因為在「中美貿易戰」大架構，「台灣牌」是一定要打的，不過，對台灣來說，用「口惠而實不至」形容是絕不過分的，甚至回到《台北法案》本身來看，較諸先前通過的多個涉台法案，其「尺度」反而更加後退。

此次美國聯邦眾議院通過的《台北法案》主要有兩大重點，一是敦促美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會「進一步增強美台雙邊經貿關係」；其次則是「支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員」，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

第一個要點是是台灣人的主要關切，美國聯邦參議院當初提出《台北法案》時，在法案內具體要求美國行政部門「應以簽訂經濟互惠、保護美國勞工、有利美國出口的自由貿易協議（Free Trade Agreement，下簡稱FTA）為目標，與台灣展開雙邊貿易協商」。

鑑於台灣被排除在已生效的《跨太平洋夥伴全面進步協議》（CPTPP）及即將完成簽訂的《區域全面經濟夥伴協議》（RCEP）區域經濟整合的國際政治現實，對台灣來說，台美FTA才是《台北法案》內真正的「牛肉」，蔡英文政府更自2019年9月就開始宣傳「台美可望簽訂FTA」，甚至已做好不惜付出「開放美豬輸台」準備。

不過，眾議院通過的版本硬生生的將「美台FTA」從法案中移除，甚至比《台灣保證法》法案中要求美國行政部門重啟「台美投資架構協議」（TIFA）會談，「並以簽訂FTA為目標」的文字內容還要「退步」。

美國眾議院一致通過經修改的《台北法案》，促加強台美關係。（資料圖片）

能否加入國際組織，尤其是世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（ICPO）是台灣人民的普遍關切。然而，WHO與ICAO是聯合國（UN）附屬國際組織，其加入門坎就是「主權國家」，ICPO雖然不是聯合國附屬組織，但早在1984年就曾有決議接納北京為「中國唯一代表」，台灣多次叩關申請成為「觀察員」，都被以「1984年決議」及「成員國內部事務」直接打回票。

換言之，《台北法案》中所謂支持台灣加入國際組織，其實也是「口惠」，而且早已是美國國務院涉台事務官員的「標準話術」，在《台灣保證法》中也找得到同樣「保證」。

不過，雖然是「口惠」，卻不容否認這是美國國會對台灣表達的「善意」，就算是從對大陸的「敵意」出發，當做「安慰劑」吃還行，但就怕美國行政部門以《台北法案》中的「增強台美經貿」敲開「美豬輸台」的民意圍牆，台灣卻一無所得，「安慰劑」變成「糖衣毒藥」，那就不好了。

至於莫健說台美「共存共榮，休慼與共」，應該敬謝不敏，除了因為太過矯情、噁心，台灣應該知道，先有「美中關係」，然後才有「兩岸關係」及「美台關係」。