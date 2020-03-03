台外交部Twitter嗆世衛：沒有世衛幫助，台灣自己保護

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐全球，此間亦有政治面的外交角力上演。台灣外交部於3月2日，透過Twitter表示：不論有沒有世界衛生組織（WHO）的幫助，台灣的官員都會動員起來，並決心保護國家。

於此同時，台灣駐美代表高碩泰投書《外交政策》雙月刊，指稱WHO把台灣排除在外，甚至把台灣列在通報數據中、中國的項目下，批評這是有失專業、公平性，也造成全球防疫信息的混淆。

台外交部於Twitter上表示，沒有世界衛生組織，台灣的官員一樣可以保護國家。 （截圖自台外交部Twitter）

對此，台外交部發言人歐江安於3月3日舉行的例行記者會上表示，台灣希望參加WHO，但在沒有參加的情況下，台灣仍要自立自強，台灣離疫情的發源地這麼近，現在只有41個確診案例，台灣有一定的防疫成效，也受到國際讚揚，在台灣的大家相信也都很驕傲，防疫的相關人員都很努力。

歐江安表示，雖然沒有參加WHO，台灣還是不能掉以輕心，要更小心、更努力，台灣也很樂於跟其他國家分享防疫經驗，在全球攜手抗疫的時候，台灣也很樂於分享經驗，這是台灣參加WHO的立基點。

歐江安隨後強調，台灣會持續透過不同管道，任何國家有需要防疫的情資，台灣都樂於分享，政治不能凌駕於健康之上，沒有什麼比國民的平安、健康更重要，疫情蔓延到全球，疾病無國界，這時候更要摒棄政治的考慮跟偏見。