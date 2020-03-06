【國民黨主席之爭】打大老牌催票：郝龍斌談父親　江啟臣會吳伯雄

今天（6日）距離國民黨主席補選投票日只剩下最後一天，此次角逐黨主席大位的前台北市長郝龍斌、立法委員江啟臣在3月6日的選舉最後階段，不約而同打出「大老牌」催票。 郝龍斌透過Facebook強調，自己身為郝柏村之子，捍衛中華民國就是自己與身俱來的責任。至於江啟臣則是拜會吳伯雄，強調自己敬佩吳伯雄「無私無我」的精神，並期盼無私無我能成為國民黨的基因，令國民黨得到壯大。

距國民黨主席補選投票只剩一天，郝龍斌江啟臣不約而同打出大老牌進行最後催票。郝龍斌暢談父親保衛中華民國的心願，江啟臣則強調敬佩吳伯雄的無私。（郝龍斌@Facebook）

原任國民黨主席的吳敦義因2020年台灣總統大選的失敗，進而辭職下台，而此任黨主席的任期應至2021年5月，所以國民黨將透過補選的方式，決定誰能接下主席重任。而國民黨主席補選就將於3月7日登場，將由34萬餘名具有投票黨權的黨員投票選出。一般預料本次補選投票率不會太高，頂多四成，換算下來，只要能取得七萬張至八萬張黨員票，幾乎就能當選國民黨主席。

就在選前最後一天，此次角逐黨主席大位的郝龍斌、江啟臣不約而同都打出「大老牌」替自己催票。郝龍斌3月6日就在臉書（Facebook）上談起自己的父親郝柏村。郝龍斌表示，自己原本在台灣大學擔任教職，是有次看到父親在人群中高喊「中華民國萬歲、堅決反對台獨」，令他深刻體會到，身為郝柏村之子，有著與身俱來的責任，就是捍衛中華民國。

江啟辰拜會藍營大老吳伯雄。（江啟臣辦公室提供）

郝龍斌表示，去年4月郝柏村因為一場小中風，送醫後一度肺部積水，一段時間始終睡睡醒醒，去年5月20日郝柏村長睡了60小時，醒來張開眼睛第一句話就向他強調，有三件事要一直做下去，就是守護中華民國、發揚黃埔精神、反對台獨。郝龍斌強調，不論發揚黃埔精神還是反對台獨，通通都是為了守護中華民國，而他也一定要堅持下去。

至於江啟臣則在3月6日見了藍營大老吳伯雄，並透過臉書指出，吳伯雄最讓人敬佩的就是「無私無我」的精神，國民黨多次大選都面臨分裂的問題，包含他自己的選舉在內，也曾面臨到泛藍分裂，令他體認到，唯有「無私無我」才能成為公約數，才能壯大國民黨。江啟臣說，自己從政一路上，不論是在行政院服務、參選立委，都受到吳伯雄的照顧，吳伯雄也是他從政的導師。江啟臣期盼，「無私無我」的精神應該要變成國民黨的基因，只有團結才能讓國民黨平安渡過這次的難關。