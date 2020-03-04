【國民黨主席之爭】台媒民調：江啟臣支持度領先郝龍斌逾一成

國民黨主席補選即將於3月7日登場，對於前台北市長郝龍斌、立法委員江啟臣在本次黨主席補選的「郝江之爭」，台灣媒體《TVBS》3月4日（周三）公布最新民調數據，顯示經過交叉比對，國民黨黨員的受訪者中有35％表示較支持江啟臣擔任黨主席，郝龍斌則有21％的支持度，另外有44％沒有表示意見。 不過《TVBS》也強調，因為國民黨員僅佔全體受訪者的7％而已，所以民調結果相對於實際投票結果，仍可能有變數。

國民黨主席補選即將於3月7日登場，台灣媒體民調顯示，江啟臣在黨員中的支持度領先郝龍斌。（洪嘉徽／多維新聞）

民調報告指出，全體民眾當中，希望由江啟臣擔任國民黨主席的比例為29％，也有22％較希望由郝龍斌擔任，但有49%民眾沒有表示意見。若進一步與政黨傾向進行交叉分析，在國民黨支持者中，有38％希望由江啟臣擔任國民黨主席，33％則希望是郝龍斌，兩者差距並不大。中立選民中則有17％希望是江啟臣，另有15％希望是郝龍斌，剩下68％則沒有表示意見。

交叉分析也顯示，受訪者中表示自己是國民黨黨員的，有35％表示較支持江啟臣擔任黨主席，21％支持郝龍斌，另外44％沒有表示意見。不過《TVBS》民調報告也強調，因為黨員僅佔全體受訪者7％，所以結果可能仍有變數。

另一方面，關於郝、江誰比較有能力發展國民黨的兩岸政策主張，調查顯示32％民眾認為郝龍斌較有能力發展國民黨兩岸政策主張，認為是江啟臣的比例則為26％，但仍有43％表示無法判斷。

本次調查是《TVBS》民調中心採用家居電話及手提電話雙底冊調查，於2月27日至3月3日晚間進行的調查，共接觸1,545位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為454位，拒訪率為29.4％，最後成功訪問有效樣本1,091位，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。