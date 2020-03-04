【國民黨主席之爭】江啟臣：中華民國才是兩岸的定海神針

正角逐國民黨主席補選的江啟臣指出，強調中華民國就強調了兩岸分治分裂的事實，畢竟兩岸是就因為分裂分治，才有必要討論未來該怎麼走。（《POP撞新聞》提供）

國民黨主席補選即將於當地時間3月7日登場，此次投身參選的立法委員江啟臣，也在3月4日接受廣播節目專訪，對自己的兩岸論述進行更完整的說明。江啟臣認為，與其講九二共識是兩岸的定海神針，他反而要說中華民國才是兩岸的定海神針，因為強調中華民國就強調了兩岸分治分裂的事實，所以才要求對岸要正視中華民國存在的事實，畢竟兩岸是就因為分裂分治，才有必要討論未來該怎麼走。

近期台灣親近藍營的眷村系統中，流傳著一份文宣，內容指江啟臣同意蔡英文的隱性台獨主張，也把江啟臣主張的台灣優先解讀成台獨優先，令江十分不滿，準備提告。

江啟臣本次在專訪中強調，中華民國是一個主權獨立的國家，我們根本沒有必要再宣布獨立，他也反對法理台獨，他認為該文宣當中的批評，根本就是「中共同路人」的思考。江啟臣反問，誰會使用隱性台獨？從過去以來，隱性台獨就是對岸拿來攻擊台灣分化台灣內部團結的作法，例如馬英九任內說，中華民國自1912年以來就是是主權獨立國家，當台灣有人說中華民國是獨立國家時，對岸就會批這是隱性台獨或華獨。

江啟臣指出，其實主張台獨的人就是想宣布台灣共和國並要求國際承認，台獨在國際法上就是法理台獨，並沒有所謂隱性、顯性之分，而他自己不用講，當然是反對台獨。

九二香港會談後，1993年4月27日，辜振甫與汪道涵在新加坡舉行第一次「辜汪會談」（網上圖片）

江啟臣也認為，九二共識是1992年的事情，很多年輕人都不知道，何況當前對岸執政的還是共產黨，但台灣已經換成民進黨，使得九二共識的模糊與彈性空間被壓縮了，導致選舉時外界挑戰九二共識，而我們一直說不清楚，令民眾心生懷疑。江啟臣說，對手就拿著大家聽不懂的部分不斷抹紅，使九二共識變成一國兩制。

江啟臣坦言，九二共識過去確實發揮了效果，使兩岸擱置政治爭議，並展開功能性交流，但是隨著時空環境改變加上角色改變，九二共識遭遇很多外部挑戰，因此他主張的兩岸關係是擱置兩岸政治主權爭議，並務實解決兩岸交流當中人民遇到的問題。

江啟臣強調，我們現在最能強調的就是中華民國存在的事實，與其講九二共識是兩岸的定海神針，他反而說中華民國才是兩岸的定海神針，因為強調中華民國，同時就也強調了兩岸分治分裂的事實，也正因為兩岸分裂分治，才有必要討論未來該怎麼走，否則現在兩岸是統一嗎？台灣是獨立嗎？都不是。