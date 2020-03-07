【國民黨主席補選】江啟臣擊敗郝龍斌　下周一宣誓就職

在台灣，國民黨主席補選補選結果今日（7日）出爐，由青壯世代的立委江啟臣當選。 據台媒報道，選舉人數總計34萬5971人，但開票出來的有效票數僅有12萬419票，投票率35.85%。其中江啟臣得票數為8萬4860票，得票率68.8%，另一名候選人郝龍斌得票數3萬8483，得票率31.2%。 國民黨預定下周一（9日）上午舉行新任黨主席宣誓就職典禮。

江啟臣當選國民黨主席。（洪嘉徽攝）

原主席吳敦義1月時因國民黨今年在台灣大選慘敗，進而辭職。其遺留下的主席任期至2021年，尚有1年多，因此國民黨以補選方式，決定誰能接棒掌舵。

此次參與補選的黨內人士包括郝龍斌，以及立法委員江啟臣。由於郝龍斌現年67歲，比48歲的江啟臣年長近20歲，也讓本次國民黨主席補選被外界解讀為「世代之爭」。而江啟臣當選的結果，或許也顯示國民黨黨員對長期的黨中央權力結構感到失望，進而期盼中生代進駐改革，替黨帶來新氣象。

郝龍斌承認敗選。（洪嘉徽攝）

郝龍斌承認敗選，聲明全文如下：