未收到習近平賀電　國民黨新任主席江啟臣：不影響推動改革

國民黨主席補選結果昨日（7日）晚上出爐，立委江啟臣當選新任主席。按照往例，中共總書記習近平會向新任國民黨主席致賀電，但據台媒報道，直到今日（8日）下午，江啟臣仍未收到中共的賀電，這是國民黨自舉行主席選舉以來，首度沒有收到中共領導人的賀電。 對此，江啟臣今日回應稱，這都不會影響他推動改革的腳步，也或許說明他的當選，給了陸方一個新的想像。

對於仍未收到中共的賀電，江啟臣回應稱，這都不會影響他推動改革的腳步，也或許說明他的當選，給了陸方一個新的想像。（洪嘉徽攝）

中央社報道指，對於國民黨仍未收到習近平的賀電，國民黨中央委員會文化傳播委員會主委王育敏今天表示，一切尊重對方，若有賀電會發布新聞稿。

江啟臣今日下午發表聲明表示，尊重中共當局的考量，而是否給予賀電，都不會影響他推動改革的腳步。這或許說明了他的當選，不僅給台灣社會一個新的想像，也給陸方一個新的想像。改革千頭萬緒，現在最重要的工作是好好做事，而不是對於是否收到祝賀進行政治想像。

報道又指，針對中共未發賀電，熟悉兩岸事務的國民黨內人士判斷，這可能與江啟臣曾說過要修正或放棄「九二共識」有關，因此中共還在觀察江啟臣的態度；而中共此舉，也可能加強江啟臣調整「九二共識」的想法，畢竟江在這次選舉的得票率的是高的，可以解釋成黨員是認同江啟臣的論述。

習近平以「習五點」來說明對台政策主張，專家指「習五點」是對「九二共識」、「一中各表」的緊縮。（路透社）

專家：意味北京也會攻擊國民黨

兩岸政策協會研究員張宇韶也表示，江啟臣在初選時的兩岸論述，比起過去的黨主席吳敦義、洪秀柱，往調整、論述改革的方向走，習近平於2019年1月發表的「習五點」是對「九二共識」、「一中各表」的緊縮，因此中共沒發賀電給江啟臣，這意味北京對台政策不是只有攻擊民進黨，對於國民黨也進行無差異的攻擊。

張宇韶解釋，現在可以看出「一中趨強、各表漸弱」的態勢，中共已將「九二共識」論述為一中原則下的「九二共識」，因此即便吳敦義當初擔任主席時，只是重申前主席馬英九時代的兩岸論述，賀電規格就成了史上最低，更何況江啟臣的兩岸論述，沒有打算回到馬英九時期的「九二共識」。

2015年「馬習會」，雙方確認了九二共識，也就是「一個中國，各自表述」，為兩岸關係共同的政治基礎，雙方也同意加強兩岸交流的深度與廣度。（資料圖片）

中共向國民黨新任黨主席致予賀電，最早可溯源至1988年中共總書記趙紫陽（1919─2005年）向李登輝所發，且隨着兩岸關係的冷暖變化，用字遣詞與受文稱謂都會有所變動。譬如趙紫陽祝賀李登輝的電文，便單純地寫着「期盼貴我兩黨與全國同胞一道，為早日完成中國統一大業而共同努力」。

1993年8月江澤民向連任黨主席的李登輝致賀，並以「先生」兩字稱呼，既期許「與海峽兩岸各界人士和全國同胞一道，為振興中華、早日完成袓國統一而共同努力」，同時又意有所指地呼籲反對在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」，顯示對1993年4月「辜汪會談」以後李登輝謀獨的警惕。而當李登輝訪問美國康乃爾大學、與推動台獨的行徑引發台海危機後，1997年中共的賀電，隨即改以中共中央委員會的名義發給國民黨中央委員會，且是祝賀國民黨召開第十五次代表大會，期許早日舉行「在一個中國原則下，正式結束兩岸敵對狀態」的談判。

到了2005年4月國民黨主席連戰訪問大陸後，國共關係改善許多，故同年7月馬英九當選為新任國民黨主席後，時任中共中央總書記胡錦濤於次日便發出親筆簽名的賀電，馬英九亦予以回覆，成為正式回應中共賀電的首位國民黨主席。連8月連戰被選為國民黨榮譽黨主席一事，胡錦濤亦致電祝賀，同時又另以中共中央委員會名義致電馬英九，祝賀國民黨第十七黨員代表大會召開。

2016年習近平向在補選裏勝選的洪秀柱發出賀電，以「您」稱呼洪秀柱的用詞引發關注。而待2017年曾主張現階段不宜喊統一、被質疑「獨台」的吳敦義當選為國民黨主席後，中共賀電便徑以「你」稱呼，吳敦義則在回電裏詳述「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式作各自表達」，突出「一中各表」的主張。雖然國民黨內宣稱中共享詞並無貶意，但雙方的電文往來實已顯露國共關係的變化。因此這回江啟臣當選國民黨主席，中共中斷了多年來發予賀電的慣例，必定是值得關注的現象。