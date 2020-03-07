【觀察】主少國疑　江啟臣的國民黨主席難題

國民黨主席補選結果在3月7日晚間出爐，年僅48歲的中生代少主江啟臣，擊退了67歲的政壇老將郝龍斌，成為國民黨新主席。 綜觀江啟臣當選的象徵意義除了「世代交替」之外，其對手郝龍斌長期位列黨內要角，掌握黨內高層人脈，卻落得大敗，也顯示了國民黨基層不受高層意向干擾，自主替國民黨按下世代交替的開關。 而江啟臣也是1926年蔣介石以39歲之齡成為國民黨領導人以來，國民黨史上第二年輕的領袖。

中生代少主江啟臣，擊退了67歲的政壇老將郝龍斌，成為國民黨新主席，也是1926年蔣介石以39歲之齡成為國民黨領導人以來，國民黨史上第二年輕的領袖。（洪嘉徽攝）

所謂「主少國疑」，少主江啟臣大敗郝龍斌，固然基本確立了國民黨開啟世代梯隊接班的序曲，然而，江啟臣能否做到主少而國（民黨）不疑、穩定國民黨眾，其秉持的發展路線與兩岸論述為何，勢成看點。儘管江啟臣的兩岸論述在黨主席補選尾聲已向「憲法一中」收斂，但一旦掙脫選票束縛，外界不免好奇，江啟臣又是否會替國民黨的兩岸論述帶來劇烈擺盪？

基層自主發動世代交替

國民黨在2016年、2020年兩場台灣總統大選的失敗，普遍被認為與失去台灣年輕人的支持有關，如同江啟臣所言，國民黨黨員成分之中，40歲以下竟然只剩下3％，幾乎輸掉一整個世代的支持。而江啟臣又比競爭對手前台北市長郝龍斌年輕近20歲，也因此，江啟臣大勝的結果，也顯示著國民黨員對於黨內中生代接班有強烈的訴求，期盼由江啟臣領軍中生代入主黨中央，替年老色衰的國民黨注入新血重拾活力，不致成為台灣政治的淘汰品。

值得觀察的是，郝龍斌身為前台灣行政院長郝柏村之子，在黨內向來有鮮明的政二代標籤，並與黨內軍系交好、熟識各地方黨部高層，對黨內鐵票部隊黃復興黨部有一定的動員能力，使得郝龍斌在這場黨主席補選之中，被視為具有組織戰優勢的一方。但開票結果反而顯示，或許郝龍斌摸得透各黨部高層，卻握不住黨內基層對於革新的期盼。此次江啟臣大勝，可視為黨內基層自主發動的世代交替。

郝龍斌敗選後發聲明稱，希望江啟臣能順利實踐改革的承諾，展現新的氣象，把國民黨帶往正確的道路，重建基層黨員信心。（洪嘉徽攝）

當心兩岸論述再起波瀾

不過，當前民進黨之所以壟斷台灣年輕世代的支持，最核心的因素仍在於，圍繞著「抗中思維」而構築起的政治堡壘，國民黨則被民進黨操作成「抗中」介質，「抹紅」國民黨等同於替民進黨築牆。在這樣的情況下，國民黨在2020年台灣總統大選慘敗後，不論郝龍斌或江啟臣，均一度把改革矛頭指向國民黨的兩岸論述，直到國民黨主席選舉進入尾聲，才逐漸向傳統藍軍的「憲法一中」路線收斂。

對於出現收斂的結果，一般認為，「憲法一中」路線才是國民黨黨員的最大公約數，郝江兩人的轉向，正是為爭取黨員支持而做出的調整。而不免令人憂心的是，一旦江啟臣確定自黨主席補選中脫穎，不再受黨內民意牽制後，會不會又對國民黨兩岸論述進行大刀闊斧的改動，只為了「抄捷徑」追上民進黨在台灣年輕世代的支持度，使得國民黨“綠化危機”再現？這點恐怕是未來藍營上下應關切的重點。

然而對國民黨而言，除了試圖調整兩岸論述之外，又該如何爭取年輕選票的支持？其實江啟臣2月出席國民黨主席補選政見發表會時，所表述的黨務改革理想，就已經提到了重點。當時江啟臣表示，過去很長一段時間，國民黨多聚焦於如何勝選，卻鮮少談及國民黨所代表的價值，然而，國民黨「創黨建國」的初心，是建立起一個「自由、民主，均富而能保障弱勢人權」的共和國。

其實就如同江啟臣所言，國民黨的初心包括均富、保障弱勢等，都富有相對左翼的色彩。對台灣年輕人而言，最重要的議題莫過於與社會公平正義有關的分配議題，國民黨的初心並非沒有扣緊年輕人的需求。只是不知國民黨是忘記了，還是害怕想起，口惠實不至罷了。