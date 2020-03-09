台軍巡防艦研發陷入難題　有向美購退役神盾驅逐艦議論

近期美軍方面傳出，由於財政困難，美國海軍將要汰換早期老舊型號的伯克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦，總數達到27艘。 在台海局勢緊張、兩岸在未來極可能劍拔弩張的局勢下，美國將釋出27艘神盾驅逐艦的消息，引起台灣方面的興趣。

這批從1991年陸續服役的第一代伯克級神盾驅逐艦（Flight I），原本計劃在改良之後，延壽至45年，以確保美軍在2036至2037年，能夠有達到355艘的「無敵艦隊」。但是，由於這批早期服役的伯克級驅逐艦原始壽命僅35年，要經過相當複雜、價格昂貴的升級與補強（包括更換舊式相位數組雷達、強化艦體結構、更新動力系統），才能勉強再延役10年，經過美國海軍評估，這樣子的花費並不划算，故將有限的經費，拿來建造更多的新一代「哥倫比亞級」（Columbia class）核動力彈道飛彈潛艇。

美軍將汰換早期伯克級神盾驅逐艦，數量達27艘，已經引起世界各國關注，台灣也有議論認為此艦適合台灣當前應急戰備需求。（7th Fleet @Facebook）

而這批即將淘汰的27艘神盾驅逐艦，雖然被美軍視為沒有價值升級的舊艦，但是看在台灣海軍眼裏，卻是一項機會。由於技術上的困難，台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院），至目前為止，都還未能研發出搭配下一代先進主力戰艦和新式巡防艦的主動電子掃描數組雷達（AESA），而且在雷達本身的輕量化上面，也出現與台灣海軍需求不符合的窘境。

台灣海軍希望獲得排水量約4,500噸的中、小型神盾巡防艦，但是在技術與戰略規劃上，目前都發生困難。（陳宗逸／多維新聞）

台灣海軍要求的是一款排水量約4,500噸的先進巡防艦，但是一旦要搭配中科院現行能夠運作的海上型長白數組雷達（PESA被動型電子掃描數組雷達），艦體必須要放大到6,000噸以上，由於台灣海軍不讓步，故原本要在2022年以前開始建造的台灣海軍新一代巡防艦，如今面臨計劃中止的狀態，根據立法院公布的海軍預算報告，起碼在2026年以前，台灣海軍都無法開始建造下一代先進神盾巡防艦。

目前，中科院正在高雄外海，使用美製Mk41垂直發射器，搭配其自製的「迅聯作戰系統」，發射台灣自製的海弓3型長程艦射防空飛彈，據傳試射已經成功，但是目前僅有垂直發射器、飛彈以及作戰系統整合完畢，而要整個連結上神盾雷達，其路途還相當遙遠。在台海局勢緊張、兩岸在未來極可能劍拔弩張的局勢下，美國將釋出27艘神盾驅逐艦的消息，引起台灣方面的興趣。

但是，在將近20年時間以來，台灣海軍每每求購美軍退役的神盾艦，包括擁有垂直發射飛彈能力的提康德羅加級（Ticonderoga Class）神盾巡洋艦，都不得要領，美軍以神盾技術的軍事敏感性、以及考慮到海峽兩岸海上軍事力量的平衡等因素，遲遲並未點頭出售。先前數批退役的提康德羅加級神盾巡洋艦，美軍寧可拿來作為靶艦擊沉、或者是拆卸成廢鐵，也不願意出售此艦給任何盟國，何況是台灣？此次，美軍傳出將要再度提前退役伯克級神盾驅逐艦，面對局勢已經徹底改變的兩岸海上武力天秤，台灣是否還會再度向美國求售此款艦隻，也成為焦點。

由於台海軍事局勢嚴峻，台灣海軍若要等待中科院慢吞吞地試驗、測評、改良和縮小台版神盾雷達，而後再重新規劃先進巡防艦的設計，而後一步一腳印施工搭建，要形成台灣新一代戰艦的有效戰力時間，可能晚至2030年之後，台灣海軍還有時間等待嗎？此外，伯克級神盾驅逐艦的設計得到美國各盟國海軍的模仿與共享設計，例如日本、韓國皆有外型幾乎一樣的主力艦服役。但是，此種艦在各國被當成主力艦使用，但是對財大氣粗的美國海軍，卻是當成「消耗品」來使用，故整體設計並未考慮到服役的耐久性，其指揮防空作戰的效能有限，是否能夠符合台灣需要，還須進一步的專業考慮。

台灣海軍當年採購二手派里級巡防艦，從建案至得手，前後耗時將近20年，由此可見台灣海軍建軍計劃的多變。（台灣國防部提供）

一旦台灣求購伯克級驅逐艦，而且美國也首肯答應，其來台服役時間可能早於2026年，則台灣海軍原本的造艦計劃，是否會有更動？蔡英文政府堅持「國建國造」的政治壓力，是否會是此案的絆腳石，以及台灣海軍在思想上、艦艇配置戰略上，會否有大幅度的更動，都是台灣未來求購此艦的主要影響因素。不過，台灣軍方已經有聲音，要求考慮急購此艦來進行台灣海軍的應急戰備，此案受到台灣政壇注目，並非空穴來風。