澎湖將成台海安全關鍵？　台國安院提議強化澎湖防衛

根據台灣國防部智庫國安院在近期提出的報告指出，在台海未來可能的衝突中，澎湖列島將成為防衛關鍵。這份《澎湖在台海防衛作戰的軍事戰略角色》報告中，首次將澎湖的戰略地位提升至相當高的等級。 根據國安院的調查評估，在台軍各外島防務上，目前以澎湖列島的戰力居冠，是台灣外島防禦戰略的重要一環。一旦澎湖遭到解放軍拿下，將會嚴重弱化台灣西部戰略部署。

此報告的產出，與解放軍在2月中旬，於台灣海峽中線以南，與台空軍對峙也有相關。2月28日下午，包括解放軍殲11型戰機、轟6K型轟炸機等多機編隊，曾經在台灣西南海域進行新冠病毒疫情爆發後，規模最大的海空操演，操演過程中，殲11戰機曾經在台灣海峽中線以南，以越過中線的擦邊球方式，與台灣空軍F-16戰機遭遇。據指出，此次在海峽中線的遭遇，解放軍戰機曾經以飛彈雷達鎖定台軍F-16戰機，導致雙方一度緊張，後來以殲11戰機脱離該空域，才解除危機。

澎湖列島，未來將成為台軍守備台灣的重要戰略地。（陳宗逸／多維新聞）

此事發生在台軍預料之外，故對於相關細節，台灣軍方晦澀不提，但是也沒有否認。除了在立法院出現，台軍需要儘快制定《軍用航空法》、以完備台軍戰機的接戰守則外，澎湖的防空武力，也被提出。

根據目前台軍部署在澎湖的防空武力，其實相當強悍，在澎湖本島後寮，台軍早在2000年初，就已經部署數量龐大的天弓1/2型防空飛彈，射程在100～200公里左右，可以有效監控台海中線以南領空。殲11使用照射雷達鎖定F-16戰機的事件發生之後，台灣內部有部份學者專家，都提議澎湖的防空警戒層級必須升高，必要時以天弓飛彈的相位數組雷達，鎖定解放軍軍機，以此來以牙還牙。

台軍有人建議，澎湖列島部署的天弓飛彈，可以雷達照射鎖定方式，對付解放軍機越過台海中線的挑釁。（陳宗逸／多維新聞）

此外，澎湖列島最南端的七美島，也有人提議必須進駐防空飛彈部隊，以更有效掌握台海中線南端的防衛空隙。但環顧目前台軍的防空飛彈，正在進行改革換代的龐大工程，老舊的鷹式（HAWK）飛彈是否能有效威嚇解放軍機？還有待商量。不過，澎湖列島的戰力升級，在國安院的報告提出之後，將成為蔡英文政府下一階段的重點投資對象，也可能改變台灣傳統的固安計劃內容，將澎湖視為戰略重心。

而目前台灣空軍在每年4月至9月間，都會輪調台中清泉崗基地IDF戰機聯隊，至澎湖馬公機場駐防，代號「天駒計劃」，着眼點在於解放軍機在此期間，因為氣候較適合飛行的狀態下，澎湖應該加強防備。但此次殲11戰機越過中線挑釁，發生在2月28日，以往4月至9月的慣性輪調，恐怕已經不夠應付，未來在台灣接收F-16V新戰機後，戰機數量增至400架，是否會考慮在澎湖長期部署一個戰機聯隊，以因應新的軍情發展，也受到關注。值得注意的是，台灣海軍防空戰力最強的146艦隊，艦隊本部即在澎湖馬公，台灣將所有最新鋭的成功級/派裏級巡防艦，全數以澎湖為母港駐防，也可看出其重要性。

台空軍每年4月至9月展開部署澎湖列島戰機的「天駒計劃」，未來可能會加強、甚至固定部署。（陳宗逸／多維新聞）

報告中也說，台灣要防衛金門與馬祖等離島，困難度不斷升高，未來要如何處置，是相當困難且複雜的政治與軍事難題。金門列島目前已經幾乎非軍事化，但是馬祖列島由於鄰近台灣北端福建省沿岸，台軍的長程火箭、地對地飛彈、陸射反艦飛彈等機敏裝備，都部署在馬祖列島最北邊的東引島上，東引島已經成為幾乎全武裝化的島嶼，但是一旦台海開站，東引島在戰術上，應該會首當其衝遭到重創，如何保存東引島的戰略能量，也是未來台軍困擾的問題。