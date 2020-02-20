蔡英文會薛瑞福：感謝致力提升台美安全關係　協助F16軍購案

蔡英文今天（20日）會見美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福，她感謝薛瑞福在任期內，致力提升台美安全關係，協助F-16V軍機軍售案，重視台灣在印太地區的角色和地位；提及新冠肺炎疫情時，蔡英文強調台灣是國際社會的一員，政治不應凌駕專業，台灣不應該因為政治理由而被排除在各項對話之外。

蔡英文感謝薛瑞福致力提升台美安全關係，協助F-16V軍機軍售案，重視台灣在印太地區的角色和地位。（台灣總統府提供）

薛瑞福（Randall Schriver）2019年底卸任任職2年的美國國防部助理部長職務，現為美國華府智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）主席，台灣外交部表示，薛瑞福此行將與台灣政府高層針對如何持續強化台美夥伴關係及區域合作交換意見，薛瑞福為台灣長期的堅定友人，多次公開重申美國對台灣安全的一貫承諾，對薛瑞福的來訪表達誠摯歡迎。

台灣外交部表示，薛瑞福此行將與台灣政府高層針對如何持續強化台美夥伴關係及區域合作交換意見。（台灣總統府提供）

薛瑞福2月19日於台灣國防安全研究院演講，主題為「台美關係：強化印太區域安全」，並公開接受媒體訪問，內容不脱過去挺台的基調。蔡英文20日在台灣總統府接見薛瑞福時，雙方互動熱絡，她致詞時重申對薛瑞福的來訪表示歡迎，蔡英文指出，薛瑞福擔任美國國防部印太安全事務助理部長期間，致力於提升台美安全關係，特別是協助F-16V軍機軍售案，也很重視台灣在印太地區的角色和地位，她特別感謝薛瑞福對台灣民主、自由和安全的支持與貢獻。

蔡英文指出，2020年1月的總統大選，台灣人民再次展現出對民主價值的堅持，未來台灣會持續強化民主防禦機制，也希望與美國等理念相同國家緊密合作，為印太地區的和平、穩定與繁榮來努力。

蔡英文提及，近來因為武漢肺炎的關係，對全球公共衛生、經濟產業都造成嚴重的衝擊，也引起國際關注，她強調，「台灣是國際社會的一員，疾病沒有國界」，任何的破口，不僅是衛生人權的問題，也會是全球產業鏈的問題。她重申這段時間以來，美國行政、立法及人民對於台灣參與WHO的支持與協助，政治不應該凌駕專業，無論是防疫經驗或者是醫療能力，甚至對於整個區域的和平繁榮和穩定，台灣都有能力，也有意願對國際社會作出更多貢獻，不應該因為政治理由而被排除在各種對話之外。

蔡英文指出，未來台灣會持續強化民主防禦機制，也希望與美國等理念相同國家緊密合作，為印太地區的和平、穩定與繁榮來努力。（台灣總統府）

蔡英文表示，這段時間以來，台美在各領域強化夥伴關係，包括加強國防軍事交流以及推動台美雙邊貿易協定（BTA），來提升經濟合作關係，一起創造雙贏，也確保印太區域的和平穩定及繁榮，她期盼薛瑞福持續給台灣最大的支持，提供寶貴建議，共同為台美關係的發展來努力。