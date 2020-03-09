江啟臣宣誓就職國民黨主席　致詞未提「九二共識」

國民黨新任黨主席江啟臣今天（9日）在國民黨中央宣示就職，不過他在致詞中談及兩岸關係時完全沒提「九二共識」，僅表示他的基本原則就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉。當前國民黨最重要的是自身的改革再造，國民黨將「先重新贏得台灣社會的信任」，才能有意義地去談「如何拉近兩岸共識」。

江啟臣強調自己的兩岸政策，基本原則就是「堅守中華民國自由民主的制度價值，力求兩岸和平與共同福祉」。（中央社）

國民黨今天舉行新任主席就職典禮，包括國民黨前主席馬英九、吳敦義、吳伯雄等黨內大老均出席，不過曾和江啟臣競爭黨魁的前台北市長郝龍斌則未出席露面。在中央選舉監察委員會召集人、中評委主席團主席許水德致送當選證書後，主席當選人江啟臣完成宣誓就職，隨即發表就職講話。

江啟臣首先聚焦在黨務改造方面，表示未來將廣泛徵詢各界意見，循「世代合作、內造化、數位化」三大方向，以最快的速度組建團隊。

至於兩岸關係，江啟臣只說，他的基本原則就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉。兩岸曾有的互信基礎，確實遭遇重大挑戰，未來需要重建，但在此刻，國民黨最重要的是自身的改革再造，國民黨將「先重新贏得台灣社會的信任」，才能有意義地去談「如何拉近兩岸共識」。

江啟臣在講話中，完全沒提「九二共識」，國民黨前主席馬英九隨後上台致詞時強調「推動兩岸關係，必須依據中華民國憲法，和一中各表的九二共識」，他並提出自己對國民黨未來的四大建議。

馬英九認為，未來國民黨應應親美、和陸、友日，跟美國維持緊密關係，和大陸有和平關係，跟日本有友好關係。（洪嘉徽／多維新聞）

馬英九指出，現在大環境對國民黨不利，但國民黨不必懷憂喪志，國民黨雖輸掉2020年大選，但並沒有輸掉信心，必須找出為何2018九合一大勝，但2020年大敗的原因，徹底改革。他贊成江啟臣先以黨務改革為重，但在國際和兩岸的定位，也應該立為國民黨後續的優先事項，並提出四點意見給黨內參考：一、應親美、和陸、友日，跟美國維持緊密關係，和大陸有和平關係，跟日本有友好關係；二、推動兩岸關係，必須依據《中華民國憲法》及一中各表的九二共識；三、反對一國兩制、台獨；四、任何改變台海現狀的主張，都必須遵守和平與民主原則，不得使用武力，並經台灣人民同意。

江啟臣（中）與黨內青壯派合影，左為國民黨立法院黨團總召林為洲，右為國民黨明星立委蔣萬安。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣7日當選國民黨新任主席。按照往例，中共總書記習近平會向新任國民黨主席致賀電，但直到今日，江啟臣仍未收到中共的賀電，這是國民黨自舉行主席選舉以來，首度沒有收到中共領導人的賀電。有熟悉兩岸事務的國民黨內人士判斷，這可能與江啟臣曾說過要修正或放棄「九二共識」有關，因此中共還在觀察江啟臣的態度；而中共此舉，也可能加強江啟臣調整「九二共識」的想法，畢竟江在這次選舉的得票率的是高的，可以解釋成黨員是認同江啟臣的論述。