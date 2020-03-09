【專訪】江啟臣上任面臨內外挑戰：避免國民黨分裂　保住韓國瑜

國民黨主席補選於3月7日展開投票，國民黨立委江啟臣以84,860票、得票率68.8%，大勝前國民黨副主席郝龍斌。 外界解讀指，國民黨主席的補選結果是由於韓粉不滿郝龍斌的情緒，加上基層黨員自主希望由青壯世代帶領國民黨以期革新，這才使得江啟臣取得壓倒性勝利。惟國民黨新主席出爐，卻也要立刻面對來自外部及內部的挑戰，考驗新主席的智慧。 現任國民黨全國青工總會長、國民黨中常委林杏兒於3月6日（上周五）接受《香港01》專訪，談及國民黨新主席上任後將面對到的挑戰。林杏兒表示，新的黨主席上任後，隨即面臨到的內部挑戰應是黃復興黨部之整合問題，而外部挑戰則「絕對是罷韓」。

國民黨全國青工總會長、國民黨中常委林杏兒接受專訪時表示，新主席立即面對到的挑戰是保住韓國瑜，以及內部黃復興的整合。 （洪嘉徽）

黃復興黨部（正式名稱為國軍退除役人員黨部）為國民黨目前唯一僅存的特殊黨部，「黃復興」為黨部代號。成員包括退役官兵及其眷屬，以及行政院國軍退除役官兵輔導委員會所屬事業機構成員，由於其成員佔黨員比率高與高投票率，有左右黨內選舉及國民黨初選的影響力；也往往成為國民黨檢討改革再造時的阻力。

林杏兒說，黃復興黨部或許在一般大選中，可能只佔少數，沒辦法發揮多大功能，但它在黨內選舉是不可忽略的一塊，黃復興的黨員數大約六萬多，這六萬多人在黨內選舉是很大的力量。林杏兒認為，當黨內選舉結束，這股黨內的力量要怎麼整合是一個問題，否則形成「黨中黨」，黨被分成兩派，要怎麼去融合起來，考驗黨主席的智慧。

另一方面，林杏兒提及國民黨缺少青年認同的問題，也是黨主席馬上要面對的問題。林杏兒認為，需要給青年世代一個平台，黨主席如果覺得任用民意代表來跟青年世代溝通，是在傾聽青年聲音的話，這效果如何是一個問號。

林杏兒指出，就算是民意代表，也不見得聽得到基層的聲音，民意代表每天要做選民服務、要開會，接觸的人也不是基層年輕人，接觸到的更可能是位階較高的人，但國民黨該重視、聽到的是基層的年輕人，國民黨對基層年輕人也必須大量晉用，才會讓人知道原來國民黨現在也開始栽培年輕人，願意聽年輕人聲音。

林杏兒認為，爭取青年認同，建立青年參政與培育機制，也是新主席任內必須完成的事情。 （洪嘉徽）

至於國民黨新主席旋即面對的外部挑戰，林杏兒毫不猶豫的表示「絕對是罷韓。」林杏兒說，怎麼保住高雄市長韓國瑜是新任黨主席上任後必須立刻思考的問題，再來是2022年的縣市長選舉，怎麼布局、怎麼培養、怎麼有計劃，選舉不是選的那一年才來培育，黨主席應該一上任就加快腳步，開始網羅並到地方尋找地方人才，建立一個培育機制、賦予一個有意義的黨職，讓新人、素人更有信心蹲點，之前選過市議員或未來要選，可以給蹲點的責任區，讓這樣的人有服務機會。

國民黨新主席江啟臣於3月9日宣誓就職。 （洪嘉徽）

林杏兒提到，接下來的黨主席是有時間壓力的，很多東西要重新定調，要改革就要重新整理出來，到底要改革甚麼方向，兩岸、黨內組織等也要重新定調，青年議題、青年參政、青年參與也必須重新規劃，所以黨主席要非常用心，非常懂這塊才知道怎麼改，這是未來黨主席可能要面對很大的挑戰，而且時間已經不容許國民黨再拖，只能加快腳步。

林杏兒總結，最重要的是方向必須定調出來，左右搖擺或是想要投機式的左右逢源，只會失去中間跟任何一邊的支持。