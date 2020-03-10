【觀察】國民黨落入台獨陷阱　「九二共識」全面退化

國民黨新任黨主席江啟臣3月9日宣示就職，矢志黨內改革，卻不輕言九二共識，此舉引發外界多方揣度。時隔一日，江啟臣回應質疑，稱「九二共識的想法跟理念在國民黨至今沒有改變，但未來在論述上，要讓台灣人更能了解其背後求同存異的精神和智慧」。江啟臣的話聽在台灣人耳裏，務不務實、在不在理都是其次，其將九二共識的本體認識，虛化過渡成為一種理念，這已代表九二共識與國民黨出現了質變：九二共識落入民進黨設下的陷阱，而國民黨終於「類民進黨」。

江啟臣（圖）當選新任國民黨主席，9日上午出席黨主席就職典禮，典禮結束後向與會者揮手致意。（中央社）

儘管新官上任的江啟臣一再向外界解釋，不能因為他有沒有提到「那幾個字」，就以偏概全，定位他對九二共識的看法，然而，江啟臣不提九二共識，改口強調「九二共識背後最重要的精神和智慧」，這詮釋上的退縮和轉移，與講不出九二共識四個字的民進黨有何差別？

民進黨也稱「九二精神」

陳水扁曾於2000年時，創造了「九二精神」一詞，意指「九二共識是沒有共識的共識」，其認為兩岸在1992年根本沒有達成共識，只有「對話、交流、擱置爭議」的精神。陳水扁新創詞彙的用意，在於用抽象的精神，否定九二共識的「一中各表」內涵。

時至2016年蔡英文就職演說，表態承認並尊重「九二香港會談的歷史事實」，但不承認存在「九二共識」，主張九二共識是國共兩黨私下所形成的共識，不代表台灣整體意見。

新任國民黨主席江啟臣，選前避談九二共識，就任後閃爍其詞，其兩岸立場引人側目。（洪嘉徽／多維新聞）

想當然爾，不論是過去陳水扁的「九二精神」，抑或是當下蔡英文的「尊重九二香港會談歷史事實」，渠等將九二共識「藉詞換義」，皆讓兩岸關係的發展走了退路，殊途同歸。

爾今，江啟臣以「九二共識的精神跟理念」代稱，迴避九二共識，跟陳水扁講的九二精神有什麼不同？與蔡英文提「九二會談的歷史事實」又有何異？遙想當年問陳水扁承不承認九二共識？陳水扁答「九二精神」，中共概不接受的原因其實很簡單，因為何謂精神？存不存在「認同兩岸同屬一個中國」？當年的陳水扁正是講不出「一個中國」，才用抽象的精神替代，用相同的標準質問江啟臣言下的九二共識的精神跟理念，其所謂「求同存異」，何謂兩岸的同？何謂兩岸的異？此間是否基於或存在一個中國？這些都是江啟臣言猶在耳，卻讓人聽不明白的道理。

質言之，倘若江啟臣接受九二共識，並認知九二共識內涵之於國民黨並無改變，其遂稱九二共識即可，爾今，江啟臣改口稱「九二共識的精神」，言下之意，九二共識的內涵已然有變。哪怕是「一個中國，求同存異」，也是一句話，但顯然江啟臣並未着墨。

48歲的江啟臣新任國民黨主席，是繼蔣介石於1926年以39歲之齡成為國民黨領導人後，國民黨史上第二年輕的領袖。（洪嘉徽／多維新聞）

避談九二共識 國民黨三面受敵

事實上，不論此際的國民黨打算用怎樣的角度看待九二共識，國民黨與民進黨最大的差別在於立場：民進黨可以不承認、甚至大搖大擺地否定九二共識，代價是自食兩岸關係苦果；但國民黨無法做到這點，以至於江啟臣搬出了這套扭捏作態的說詞。當國民黨落入不能否定，卻又心存遲疑、不願大方承認九二共識時，只能企求調整一套有別於原創，但又得跟九二共識搭到一點邊的說法，於是怪誕「九二共識的精神跟理念」。

然而，江啟臣若動真格在國民黨的兩岸論述，尤其是在九二共識的認識上改弦易轍，無疑是落入了民進黨挖好的坑，自陷三面楚歌。

首先，中共將如何看待一個原以「一個中國」為內涵的九二共識，被置換成為「求同存異」的九二共識精神與理念？並非江啟臣不能言及精神與理念，而是以江啟臣為首的新國黨中央是否繼續認同兩岸同屬一個中國的基本原則？

其次，國民黨內的擁護九二共識派，勢必有所反彈，不免質疑江啟臣是否藉此挾帶「私貨」，偷渡「獨台」思維，國民黨或將因此掀起兩岸論述與路線根本之爭。

最糟糕的當是第三點，江啟臣以「精神」拾陳水扁牙慧，民進黨自然可以訕笑他。自2019年習近平始稱「兩制台灣方案」後，民進黨立即將九二共識與一國兩制劃上等號，亟欲形塑九二共識是洪水猛獸、台灣的毒藥。而避談九二共識的江啟臣在就任國民黨主席的第二天，僅以「九二共識的想法跟理念在國民黨至今沒有改變」為自己「軟辯護」，無疑加深了眾人對於國民黨是否聽了民進黨靡靡之音久了，九二共識不是毒藥，說久了也信了有毒？

進退維谷將成為國民黨兩岸論述的困境，倘若國民黨堅定修正九二共識，是否暗示以前堅持的路線錯了？假若以前的堅持沒有問題，那以江啟臣為首的國民黨中央，現在又怎麼避而不談，謂九二共識卻言不及義？

民進黨反對九二共識不是新聞，國民黨棄守九二共識才是大事，這代表虛化九二共識或成為台灣兩大黨的共識，民進黨豈不樂哉？