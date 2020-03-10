國民黨新主席江啟臣立法院質詢　籲檢討台紓困預算規模

新任國民黨主席的立委江啟臣於3月10日表示，台立法院先前於2月25日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，並據此提出新台幣600億的特別預算（約合155.7億港元），但由於當前台灣疫情發展已與2月中旬通過特別條例的情況不同，基於疫情對台灣經濟的衝擊，主張台行政院應重新檢討新冠肺炎的紓困振興政策。

台灣立法院3月10日續邀閣揆蘇貞昌進行施政報告並備詢。除了蔡英文、柯文哲等人對於江啟臣的當選表達恭賀之意，蘇貞昌也先祝賀江啟臣的勝選，並向他「加油」。江啟臣認為，由於疫情已對全球經濟產生衝擊，而如此的衝擊也將衝擊到台灣，儘管立法院已於2月25日通過政院版紓困特別條例，但當時全球疫情最嚴重的國家是中國大陸，如今疫情擴散全球，對全球經濟的影響更勝於當時，連美國納斯達克指數都重挫，因此呼籲台行政院應重新調整此次特別預算內容及規模。

除了關注疫情對於台灣經濟的衝擊，江啟臣也在質詢尾端時問到「18歲公民權」議題，試圖了解蘇貞昌對於此事情的看法。（截圖自國會頻道）

此外，江啟臣提醒，蘇貞昌喜將防疫「超前部署」 掛在嘴邊，須另專注如何讓台灣的經濟損失降到最低，同時質疑民進黨是否一再拖延紓困條例的施行細則。

蘇貞昌對此答稱，依照衛福部長陳時中先前的說法，台灣已經熬過第一波來自於亞洲的疫情，但接着疫情恐從歐美等地傳回來，政府對此步步為營；針對疫情回應，蘇貞昌指出，蔡英文曾在第一時間召開國安會議，之後也多次召開會議，並親自主持，隨之而來的相關變化政府都有掌握。

至於江啟臣建請重新檢討特別預算規模，蘇貞昌指稱，已要求相關部會應於3月12日的行政院會上提出紓困施行細則，是否將重新檢討特別預算內容與規模，行政院願意檢討。

國民黨新任黨主席江啟臣。（譚英瑛／多維新聞）

江啟臣在質詢後受訪時表示，雖然已有在野黨黨魁的新身份，但他還是「平常心」質詢，只是既然肩負黨主席的職務，未來質詢內容將更兼顧黨的立場，也將代表在野黨、民眾監督執政者，就不會針對個別議題詢問，而他希望未來國民黨能讓民眾感受到他們的監督力。