蔡英文恭賀江啟臣當選國民黨主席　盼攜手強化台灣民主機制

台灣總統蔡英文今天（9日）赴桃園視察口罩工廠，並宣布台灣製造的口罩產能已達每日1,000萬片的產量，她強調只要台灣團結一致，必能克服萬難，度過疫情。 另外，蔡英文也向國民黨新任黨主席江啟臣表達恭賀，稱希望能攜手共同強化台灣民主機制，在民主機制之上政黨可以從事良性競爭。

蔡英文恭賀江啟臣就任國民黨主席，表示希望能攜手共同強化台灣民主機制。（中央社）

蔡英文視察口罩工廠後受訪，被問及國民黨立委提案凍結八成紓困預算時表示，防疫的種種作為都是在跟時間賽跑，希望台灣行政部門在執行防疫或相關作為時，行政上都有比較大的彈性，呼籲立委能考慮到特別預算的特殊性質，在審預算時能夠體諒到在防疫期間，行政部門所需要的彈性。

蔡英文向江啟臣表達恭賀之意，並向江啟臣喊話，稱在台灣面臨這麼大的挑戰之際，希望大家可以團結一致，共同處理疫情，讓台灣人民的健康、安全，都能獲得確保。

針對其他地區媒體推崇台灣防疫及口罩政策，國民黨先前卻加以批評，蔡英文認為台灣政府做什麼樣的決策，都有人有不同的意見，這很正常，而經過時間的考驗和檢視，可以看出決策是不是正當及適當，口罩政策就是一個很明顯的例子。台灣前一段時間禁止口罩出口，到口罩徵用、統一價格、增加產能，台灣政府一步步讓口罩供應循序漸進到位。她要感謝台灣民眾的配合，希望在供應增加的情況下，讓供需之間的落差縮小，並讓民眾取得口罩的便利性可以增加。

國民黨新任黨主席江啟臣今9日在國民黨中央宣示就職。（中央社）

至於民進黨方面，早在江啟臣於3月7日國民黨主席補選勝出後，即表達恭賀之意，期待江啟臣開創新局。民進黨當時表示，國民黨為台灣主要政黨之一，透過民主機制完成黨主席改選，台灣各界期待朝野政黨未來展現良性互動，民進黨作為台灣執政黨及國會第一大黨，期盼跟各政黨有正向的合作關係，共同推動台灣民主與完成國家重要改革目標。