國民黨新當選主席江啟臣：理念不變，學習九二共識的精神

國民黨立委江啟臣3月9日就任新一任國民黨主席，不過，他在就職典禮上對該黨神主牌「九二共識」隻字未提，引發輿論關注。 對此，江啟臣於3月10日受訪時表示，不能因為他在就職時沒有提到哪幾個字，「就以偏概全，或以這個下定論」，他認為國民黨對「九二共識」的看法至今未變，但如何在論述上讓台人更了解其含義，這可能是國民黨需要討論的。

國民黨新任黨主席、立委江啟臣。（譚英瑛／多維新聞）

在2020年總統大選大敗後，國民黨內紛紛將敗選矛頭指向「九二共識」當中藴含的「一中原則」，不過當江啟臣從3月7日的國民黨主席補選脱穎而出之後，國台辦於同日晚間表示，盼江啟臣珍惜和維護國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎，但江啟臣仍鮮少在公開場合上大談「九二共識」。

面對外界質疑是否避談「九二共識」，江啟臣除了稱不能以他的發言來「以偏概全」之外，更重提自己在政見發表會上對於「九二共識」的認識；他覺得眾人應學習「九二共識」背後的精神與智慧，使兩岸可以「求同存異、擱置政治主權爭議」，以展開兩岸功能性交流，更解決台人在兩岸交流上所碰到的一些問題；江啟臣更重申，國民黨對「九二共識」的想法與理念尚未改變，但如何在論述上使台人更加了解，這可能是國民黨內需要討論的。

新任黨主席江啟臣隨即面對到韓國瑜的高雄市長保衛戰，面對記者詢問國民黨對韓的扶持是否將激化綠營的強化罷免力度，江啟臣則認為，基於選舉、罷免都是人民權利，也是民主國家憲法所保障的公民權，因此他都尊重，但身為台灣民主政治上的政黨之一，國民黨應協助黨員將自身的公職角色功能發揮到最大，使其被人民認同、支持，如此的協助不光只對韓國瑜，而是對所有國民黨的從政者。

至於外界頻傳江啟臣任主席後的黨務人事案，江啟臣則回應，所有黨務問題待他擬定完成後，一併對外公布，目前外界的傳聞就僅是傳聞，「只有以我公布為準」。