國民黨「江啟臣時代」開始　中常委挑動「九二共識」存廢討論

國民黨新任黨主席江啟臣在競選期間曾說，九二共識有點「舊了」，甚至就職時也未談及九二共識，雖然江啟臣事後強調，九二共識的想法、理念至今沒有改變，卻仍難以止息輿論對於國民黨是否將調整兩岸路線的疑惑。

據了解，江啟臣在3月11日主持任內首場中常會時，會中的討論提及九二共識是否需要加以包裝，甚至包括九二共識是存是廢的問題。不過，江啟臣在會中並未提出新解。最後中常會建議江啟臣，可以先透過黨內會議，進行深入討論，江啟臣也同意進行黨內論證。

江啟臣當選國民黨主席後，3月11日首次主持中常會，會中關於九二共識的討論面向，包括是否給予包裝，甚至是存是廢。（中央社）

此次國民黨中常會的討論內容，除了九二共識之外，也包括是否加強聲援面臨罷免案威脅的高雄市長韓國瑜，以及江啟臣拋出將籌設11人決策小組，是否會與中常會職權產生衝突。在聲援韓國瑜方面，據了解，中常委普遍希望韓國瑜能夠守住高雄市長崗位，江啟臣也表達將主動聯繫韓國瑜，討論如何進行協助，是否要加強宣傳市政表現等。至於決策小組的建置，仍有常委質疑，這樣的組織可能會像馬英九任內設置的「中山會報」，搶先做出決定，再讓中常委當橡皮圖章，不過江啟臣仍強調，會尊重中常會，不會令決策小組「逾矩」。

至於最令人關注的國民黨兩岸論述方面，國民黨中常委沈慶光向多維新聞網表示，此次中常會確實有若干常委建議，針對九二共識議題，能否先辦理黨內的論述討論，畢竟九二共識的名詞確實也已經20多年了，加上在香港反修例事件中遭遇污名化，直接把九二共識與一國兩制畫上等號，甚至等於賣台。

國民黨中常委沈慶光會後接受多維新聞網採訪，透露會中對九二共識的討論。（楊騰凱／多維新聞）

沈慶光表示，事實上，九二共識主張的是，兩岸在民意支持同意的情況下，進行長期和平協議，基準在這裡，但太多人不了解，不過，20多年前確實很多孩子都還沒出生，當然也對當期的背景不甚了解。沈慶光指出，所以中常會建議江啟臣，可以先在黨內透過智庫、改革小組等若干成員討論形成內部論述，如同民進黨當初的台獨黨綱，也是先做內部的辯論吵得一蹋糊塗。

沈慶光指出，討論的面向包括九二共識的名詞需不需要論述包裝，當然也有人挑動論及九二共識的存廢，但今天並沒有進行深入的討論，畢竟江啟臣剛上任主席，各項事務都需要處理，包括黨中央的人事安排，以及韓國瑜罷免案的聲援，九二共識的討論縱然相當迫切，但仍需再安排時間辦理。沈慶光表示，常會中對於九二共識的討論，江啟臣多半是回應，並未提出新解。