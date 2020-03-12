蔡英文何不向美國要求「正視中華民國存在事實」？

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）3月10日在facebook粉絲頁與台灣網友互動，對網友「台美能否建交？」、「台灣應成為美國第51州」的提問、建議表示，「維持現狀」給台海兩岸和平繁榮40年，嘗試改變現狀會威脅穩定，她強調，「情況並不完美，但現在的美台關係是史上最好」。

蔡英文已扛起「中華民國台灣」招牌，且美台關係史上最佳，何不直接向美國要求「正視中華民國存在事實」。（台灣總統府提供）

無獨有偶，現任台灣美國商會(Taiwanese-American Chamber of Commerce)會長海爾(Neil Hare)顯然也對「台海現狀」不滿意，建議特朗普（Donald Trump）「買格陵蘭不如買台灣」或至少給台灣自由貿易、台灣人民特殊移民待遇，逼得台灣行政院長蘇貞昌不顧分際，在台灣立法院代替蔡英文直接回答「台灣是台灣人的土地、台灣人的國家，我們不賣」。

台灣網友對AIT發言人的提問與建議，以及台美商會會長海爾頗具「新意」的「買台灣」提議，其實都奠基於部分獨派長期宣揚的「台灣主權地位未定」主張，加上美國官方、民間近年來高漲的「友台」氣氛以及讓蔡英文順利連任的817萬台灣民意氛圍，加上不滿「台海現狀」情形下提出的，目的正是修正孟雨荷所謂的現況「不完美」，加上「台美關係史上最佳」，建議已扛起「中華民國」旗幟的蔡英文，基於「主權獨立國家」的尊嚴及2,300萬人民的未來前途，大膽的直接向美國要求「正視中華民國存在事實」，進取「建交」目標，退求「台美自由貿易協議（FTA）」實現，若能因此成功，史冊上應會以「成就不世功業」記載。

不過，如同海爾倡議「買台灣」被部分媒體稱之為「奇想」，筆者建議蔡英文代表台灣人民向美國要求「正視中華民國存在事實」則是「妄想」。

1979年，中美建交，圖為鄧小平和美國總統卡特在簽字。建交公報中，美方指，美方認識到（acknowledge）到中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。（資料圖片）

因為與美國簽訂《中美防禦條約》的「中華民國」，在1979年之後就已變成「台灣統治當局」，AIT官網中公示的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）中文版本更寫明「美國法律中有關維持外交關係或承認的規定，明示或默示不應對台灣適用」。

美國雖然在《上海公報》與《中美建交公報》大玩「認知」（aknowledge）北京的「一個中國原則」、「台灣是中國的一部分」的「戰略模糊」，AIT前主席薄瑞光（Raymond F. Burghardt）更在2009年在台灣總統府面見馬英九時，公開表示「美國對台灣的政治地位從未採取立場」，另一個前AIT主席司徒文（William Anthony Stanton）更在卸任後多次表示美國的「一中政策」（One China Policy）是錯誤的。

然而，美國卻也在《中美建交公報》中「承認」（recognize）北京是「中國唯一合法政府」。換言之，美國政府表達「台灣統治當局」不能享有「外交關係」，甚至直接就寫在《台灣關係法》內，但AIT官員卻總能以「台灣是美國重要夥伴」及如同鏡花水月般的「友台法案」，持續讓台灣民眾「安於現狀」，孟雨荷甚至還能「恐嚇」台灣網民「改變現狀會威脅穩定」，甚至還大言不慚的說兩岸的和平穩定與台灣的繁榮均有賴於「不完美的現狀」。

美國在台協會發言人孟雨荷(Amanda Mansour) 。（網絡圖片）

事實上，「不完美的現狀」以及讓部分「獨派」及「台灣建州運動」心存期待的「台灣地位未定」理論，都是美國為了自身利益刻意製造的。史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution of Stanford University）的台灣裔研究員林孝庭就曾指出，在國共戰爭末期時，美國官場「棄台論（國民政府）」是主流意見，美國學術界也熱烈討論「台灣地位未定」，只是美國官方從未採取此一立場，後來「韓戰」猝不及防的爆發，才讓蔣氏政權得以在台灣站穩腳步，成就「意外的國度」。

是以，「不完美的現狀」在早年是美國依據自己的全球戰略，將原本被唾棄「腐敗的國民黨政權」一夕之間變成「亞洲的民主燈塔」，又在一夕之間將「中國唯一合法代表」從海峽的這岸換到彼岸，卻又貪圖台灣的戰略地位及高素質人力，以《台灣關係法》及「六項保證」，一方面讓台灣企業為美國企業代工賺取微薄的利益維持「繁榮」，一方面又賣軍備給台灣讓兩岸持續隔海對峙，實際獲利的始終只有美國自身。

說到底，經過長達40年「不完美的現狀」後，兩岸早已有許多不耐，所謂的「台灣獨立」、「台灣建州」、 「美國買台灣」及「習五點」、「九二共識」，無非都可視為立場不同的兩派人對「不完美現狀」的「修正提案」。

酈英傑稱所有意圖破壞美台情誼的說法都是「假消息」。（洪嘉徽／多維新聞）

只不過，前AIT主席卜睿哲（Richard Bush）於台灣「獨派」喜樂島聯盟於2019年推動「制憲公投」時，發表了一封公開信，表明「美國對台灣的防衛承諾從來就不是絕對的」，給「台獨」畫下紅線。《台灣關係法》又明文禁止台灣應享有外交關係，當下台灣民意又只想「偏安」，但習近平又說了「總不能一代一代拖下去」。

對部分台灣人來說，或許美國商人海爾建議特朗普「買台灣」會是個不錯的建議，雖然蘇貞昌說「我們不賣」，那將台灣「送給美國」如何？恐怕美國也不敢收，因為解放軍已非無吳下阿蒙，「不完美現狀」才真正符合美國利益。

只是，既然都已經知道現狀「不完美」，只靠「美台關係史上最佳」勉強維持着，能夠維持多久呢？台灣人可別忘了，台灣從「中國唯一合法政府」變成「台灣統治當局」，只在一夕之間，這絕不是現任AIT台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）所說的「假消息」，而是真實發生過的「歷史教訓」。