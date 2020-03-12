捷克外長：捷克應遵守一中政策　不建議參議院議長訪台

捷克外交部長派提賽克（Tomáš Petříček）3月5日接受捷克電視台（Czech Television）專訪時表示，捷克樂於與台灣在經濟、文化、學術、觀光等領域合作，但捷克政治人物應該遵守「一中政策」的傳統，捷克不承認台灣是獨立國家，在政治關係上與台灣沒有共同利益，因此不建議新任參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣。

捷克外交部長派提賽克。（Forum 2000）

派提賽克強調，無法禁止議員訪問台灣，因此他只是警告維特齊；按照憲法，參議院議長在捷克是第2號人物，這麼高層的政府代表訪台不尋常。他並指出，除了比利時的參議院議長，歐洲沒有其他國家這麼做過。

捷克參議院議長訪台與否，於捷克政壇引爆熱烈討論。1月逝世的前捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kundera），生前在任時積極推展訪台，原已決定2月起行。有當地傳媒指，捷克因此收到北京方面的威脅，表示將以經濟跟貿易的手段，報復性的打擊捷克經濟。

此外，據了解，柯佳洛在世時，捷克總統齊曼（Miloš Zeman）和總理巴比斯（Andrej Babiš）也都反對他訪問台灣，認為柯佳洛的訪台將不利於捷克各方面的利益，如經濟方面。

台外交部歐洲司副司長陳詠韶表示，有民調顯示三分之二的捷克人民，贊成捷克與台灣深化雙邊互動。 （屈彥辰／多維新聞）

對此，台外交部歐洲司副司長陳詠韶表示，根據捷克3月11日的最新發展，捷克召開例行外交政策會議，包括總統、總理、外交部長、內政部長等，討論議題包括對外關係、國際疫情、脱歐、外交政策等。

陳詠韶表示，捷克方面發布聯合聲明，表示捷克是個主權獨立的國家，獨立決定自己的外交政策，不受外界影響，拒絕任何形式的壓迫，捷克將持續與台灣發展經貿及文化的合作，不會影響捷克跟歐盟長期執行的一中政策，議長維特齊是否訪台的情況，台灣駐外館處會再進行密切關注。

陳詠韶說，捷克行政部門或各個部會都有友台人士，維特齊也是友台人士之一，維特齊剛上任，很多規劃陸續進行中，台灣會密切關注近期捷克高層相關討論，會就重要高層，在國外出訪這部分持續洽進。陳詠韶補充，捷克近期做了一份民調，顯示有三分之二的人民贊成捷克加強與台灣之間的關係。