台副總統陳建仁：大陸和WHO太晚承認「人傳人」 造成全球防疫困難

台灣副總統陳建仁2月26日接受日媒專訪，針對台灣處理新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）、參與世界衛生組織（WHO）、國際防疫等議題發表看法。 陳建仁在專訪中透露，台灣在一月初就聽到「武漢出現很奇怪的不明肺炎」的傳聞，就召開傳染病防治諮詢委員會，對疫情有所警覺，並指大陸一直到一月下旬才承認「可以人對人傳染」，WHO也是跟着大陸後面才承認這個事實，對全世界的防疫造成很大的困難。

陳建仁稱，台灣很早就注意到武漢有醫護人員感染，一個醫生或護士得到感染，不太可能是去野味市場而受到感染，大陸官方當時稱沒有「人對人傳染」，他心裡就認為不太可能，後來相關報告也發現，最早期的病人根本都沒到過市場，是後來有些病人到了市場，把病毒帶到市場裡去。

陳建仁表示，台灣很早就注意到武漢有醫護人員感染，一個醫生或護士得到感染，不太可能是去野味市場而受到感染，大陸官方當時稱沒有證據顯示「人對人傳染」，他心裡就認為不太可能。（台灣總統府提供）

陳建仁認為，台灣目前控制的情況相當不錯，確診個案大致可分成三部分，一是來台觀光的陸客；二是在中國感染的台商回來後傳染給家人，大部分都是家庭傳染的零星家族聚集病例；三是去陸、港、澳旅遊的人。他說，現在台灣這些個案，絕大多數都能追溯到感染源，也沒有所謂的聚集感染，從在台灣外得到感染的人數，比在台灣內感染的人數要多得多，且沒有「感染以後又一直傳下去的傳染鏈」，而台灣這次會做得比較好，其實是從SARS的時候就有經驗。

同時陳建仁也感謝日本讓台灣能夠用「橫濱模式」，把台灣的旅客都能夠好好的帶回來，所有隔離、照顧的方法都是按照最高規格來做，他說「這真的是只有日本這樣的好朋友，才能夠跟台灣配合的這麼好」，這就是患難見真情；台灣後來也發現，包括日本等一些國家，參加WHO諮詢委員會議時，就替台灣發聲。

陳建仁指出，他很感謝日本政府替台灣發聲，「特別是安倍首相」，讓台灣在最艱難的疫情挑戰的環境下，能夠感受到一個真正的好朋友，在最艱難的時候和台灣一起去防治疫情，幫台灣得到更好的資訊、更好的參與。

陳建仁強調，台灣不是沒參加過WHO，「中華民國是主張要設立WHO的國家」，當台灣還在WHO的時候，台灣得到很多的幫忙，在資源、人才訓練、知識傳播、國際交流上得到很多的好處，但相對的，台灣也做了很多貢獻；後來台灣沒有在WHO裡面，最明顯的例子就是SARS來的時候，台灣連大陸的資料都沒有，雖然陸方說，他們一直照顧台灣，都跟台灣分享資料，但他們分享的資料就是報紙上可以看到的資料，「那是沒有用的，沒有很細節的臨床知識的時候，你沒有辦法做很好的疫情控制」，幸好當時有透過美國CDC來幫忙。

陳建仁表示，假如台灣加入WHO，一定會邀請專家去看看武漢的情況是什麼樣子，如果台灣能夠得到第一手的資料，很有可能在1月初的時候，就會給WHO一個很好的建議，提醒大家更注意武漢的情形，也因為台灣跟大陸很接近，有很多台商在那邊，也有很多以前一起合作研究的醫師、護士在武漢，所以台灣可能也可以去提醒他們要更小心。又譬如說，如果還不知道是否有人傳人的情形，台灣會提醒他們應該更認真去調查，以得到更完整的資料。台灣可以提供這些專家協助的角色，以一個會員國的身分，向WHO提供更多防疫的建議。