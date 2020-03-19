台「國民法官」制度擬2023年實行　獲選市民可參與重案審判

蔡英文曾於2019年4月表示，將推動「國民法官」制度，讓人民可參與審判過程，使得法院的判決結果比較合乎民眾期待。對此，台行政院3月19日通過《國民參與刑事審判法》草案，被選為「國民法官」者將可與法官一同參與10年以上有期徒刑，或故意致人於死的案件審判，假使該草案順利於台立法院完成三讀程序，將於2023年元旦上路。

台灣行政院與司法院曾於第9屆立法院會期時，推出《國民參與刑事審判法》，但由於立法院法案「屆期不連續」，上一屆期未審完的法案到第10屆立委任期僅能重送一次法案至立法院審議。行政院政務委員羅秉成表示，根據草案，台灣的「國民法官」制度是採「參審制」，將與法官一同參與扣除少年與毒品案之外的10年以上有期徒刑，或故意致人於死的案件審判。

行政院政務委員羅秉成。（截自台行政院直播）

羅秉成指出，台行政院、司法院於第9屆立法院送的《國民參與刑事審判法》草案，原是設定被選為「國民法官」者將可與法官一同參與7年以上有期徒刑的案件審理，但後來政府經過相關評估認為，這樣一年「國民法官」將負責1,200件左右的案件，在考量司法資源與新政策上路等因素，行政院改以10年以上有期徒刑，並將案件數限縮至一年500至600件左右。

相較於上一屆送的法案草案未明確訂定法律施行日期，羅秉成表示，此次草案已定若法案完成立法程序，將於2023年的元旦來施行，而此條文將對外宣示台政府司法改革的決心，使其成為具有司改里程碑意義的重大法案。

根據《國民參與刑事審判法》草案，只要台人年滿23歲，在地方法院管轄區域內持續居住4個月以上，並具高中職以上或同等學力的台民，均具有擔任「國民法官」的資格。而「國民參與審判法庭」，將由法官3人與「國民法官」6人所組成，一同進行審判。