【新冠肺炎】誰在煽動台灣民眾搶物資　大陸網軍恐成「背鍋俠」

隨着新冠肺炎疫情在全球的爆發，台灣疫情也受到境外疫情的影響，自然無法「獨善其身」。據台媒報道，台灣衛福部部長陳時中在3月18日的防疫記者會中宣布，3月19日起將實施」入境管制」，試圖最大限度地提高防疫工作的警戒程度。而交通部長林佳龍則在3月19日表示當日境外返台人數可能高達1萬人，其中大約有6,000人需要搭乘防疫車隊從機場返家，需求約是先前的10倍以上，這對於台灣的防役工作在無形中帶來更加嚴峻的挑戰。

受到疫情影響，桃園國際機場22日不少旅客返台，防疫車隊除消毒行李外，也幫旅客進行全身消毒。（中央社）

疫情嚴重也反映在台灣的經濟和民生方面。台灣股市在3月18日跌破9000點，而外界普遍認為台股下跌除了受到美股的影響之外，另一方面也顯示台灣的疫情連帶影響投資者的信心。

台灣確診案例在3月18日破100例，在3月20日已達135例，而在3月21日，總病例數達到153例，分別為120例境外移入及33例本土病例。此外，加上外交部在3月20日配合疫情指揮中心調整全球所有國家及地區旅遊警示燈為「紅色」，都讓民眾的不安心理逐漸擴大，導致各地開始出現搶購民生物資的情況。根據台媒報道，從3月19日晚間起，即食麵、罐頭、衛生紙等物資已出現斷貨情形。

不過台灣行政院長蘇貞昌卻「老神在在」，他在3月19日以「反向操作」的方式向民眾表示「物資儘量買，囤貨牟利嚴懲嚴辦」。他信心滿滿的在臉書上表示「儘量買，貨很多，政府公糧庫存90萬噸，糧食非常足夠，衛生紙廠6成產能就夠全台灣用，全開會賣不完」。但這樣的說法似乎並沒有緩解民眾的對於疫情的焦慮和恐慌。

或許是無法解釋民眾搶購的恐慌心理，在3月20日立法院的施政總質詢上，民進黨立委竟將矛頭指向大陸有意用網軍來影響台灣社會。趙天麟在質詢行政院長蘇貞昌時指出，近期民眾到超商賣場搶貨，雖然行政院已強調貨物充足、無需搶購，但因疑似有網軍在網路平台上帶風向，引發新一波囤貨潮，要求檢調單位查出幕後的「影武者」，甚至傳出源頭可能是大陸網軍。

台灣行政院長蘇貞昌（前右）呼籲民眾不要傳播假訊息、藉機囤貨牟利，政府絕對嚴懲嚴辦、快懲快辦，不要以身試法。（中央社）

根據台媒在3月21日的報道，網路謠傳「儲備1個月份左右的糧食和生活必需品，而且立刻提領所有存款」等謠言，法務部調查局循線追查後，發現造謠者最早來自某「新文化推廣協會」官網及一名張男的家族群組，疑似經大陸網軍推波助瀾幫推文造成恐慌。隨後調查局緊急約談張男等3人到案，並依違反《社會秩序維護法》、《銀行法》散佈流言損害金融機構信用罪函移地檢署，若罪名成立最重可判5年，不過背後是否有大陸介入仍然需要調查釐清。

即便張男3人恐因散佈流言而違反《社會秩序維護法》、《銀行法》，但並無法證明這些流言是導致民眾搶購的主要原因。此外，令人感到矛盾的是，究竟台灣社會的物資存量是否能夠禁得起民眾搶購。如果按照蘇貞昌的說法「儘量買，貨很多」，那麼為何還要將民眾搶購的情況「甩鍋」給大陸網軍? 而如果實際情況不容許民眾搶購，那麼蘇貞昌的政令宣導是否會造成適得其反的作用。

何況對一般民眾來說，對於未來疫情會如何發展其實仍然有許多變數，在物資價格穩定的情況下，假如沒有涉及囤貨牟利的問題，囤貨幾乎沒有任何風險或代價，唯一的缺點就是可能會讓其它人買不到，但囤貨會讓別人買不到的這個疑慮在蘇貞昌的宣導下其實已經被消除了，那便必然會在一定程度上產生搶購的局面。

而究竟是誰在煽動台灣民眾搶購物資呢? 大陸網軍會否成「背鍋俠」呢? 這都需要台灣政府的後續調查才能知曉。