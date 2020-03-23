韓國瑜：港人去年購高雄131間房產　有信心推動「香港國際村」

台灣高雄市長韓國瑜今天（23日）主持多功能經貿園區的區內道路開通儀式，重申推動「香港村」構想。他說，去年港人在高雄購置房產131間，堅信未來高雄會像武當派，有後發優勢。

高雄地政局今天辦理多功能經貿園區時代大道西段及南側重劃區道路通車，強調開發區內道路有助於「亞洲新灣區」企業投資及發展。韓國瑜致詞時指出，台北、桃園及新竹先發展了數十年，高雄市是武當派，有後發優勢。他也舉高雄市和發產業園區為例，稱土地都已被用滿，高雄市一片欣欣向榮，市府要做好治安，並加速推動中英文雙語教學，預計2022年全市施行，奠定高雄飛躍基礎。

高雄市新聞局長鄭照新早前說，一旦疫情趨緩，就用雙倍的速度來進行「香港村」的計劃。（中央社）

設中英文學校吸引投資者

韓國瑜說，針對橋頭科學園區的開發，市府會在中心和邊緣各設一間中英文貫穿15年教育的學校，歡迎投資者子女就學。去年香港人在高雄置產131間，相信市府推動「香港國際村」後會有更多人來。多功能經貿園區總面積約590公頃，因為區內同時擁有空港、海港，被視為高雄市發展引擎；可惜區內尚有236公頃土地閒置或低度利用。

高雄市新聞局長鄭照新早前表示，「香港村」初期規劃200到400人，中期1000到3000人，長期是5000到1萬人。因為疫情當下，香港人沒辦法入境，所以市府會先做好規劃，一旦疫情趨緩，就用雙倍的速度來進行。

（中央社）