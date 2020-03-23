【新冠肺炎】贈巴拉圭百萬口罩遭批　台外長：中美洲採購非出口

新冠肺炎疫情在全球擴散，防疫成為兩岸「外交新戰場」，日前有巴拉圭媒體報道台灣捐贈給當地100萬隻口罩等防疫物資，引來台灣網民批評「自己都不夠用還拿去送人」，台外交部隨即澄清是「就地購買」。對此，台外交部長吳釗燮今天（23日）透露，捐贈巴拉圭的一百萬隻口罩是在中美洲購買，一隻0.4美元，（一百萬隻口罩即40萬美金）。他說，是「中國已經跟巴拉圭政府講過，台灣不提供，他們會提供」。

吳釗燮強調，捐贈巴拉圭的口罩是就地購買，並非台灣出口。如果口罩足夠台灣使用，不排除出口到其他國家，但還沒走到這個地方。（楊家鑫／多維新聞）

日前有巴拉圭媒體報道台灣捐贈100萬隻口罩及10個手術帽等防疫物資給當地，引來台灣網友質疑「口罩自己都不夠用了，為何還捐贈出去？」對此，台外交部於3月21日澄清，這是「就地緊急採購，並非由台灣出口」，且相關款項是在既有的雙邊合作計劃項下勻調，並無額外支出。「對民眾惡意散播假訊息將移請司法機關偵辦」。

3月23日，台立法院第10屆第1會期外交及國防委員會舉行第7次全體委員會議，邀請台外交部長吳釗燮、台陸委會副主委邱垂正等官員報告「新冠肺炎疫情蔓延全球，我國協助旅外國人、僑胞、台商之相關作法」，並備質詢。

針對台灣捐贈巴拉圭百萬隻口罩，吳釗燮指出，是在就地採購，但不在巴拉圭，是在中美洲購買。找到的廠商生產量有限，目前只送了第一批10萬隻，後續還要看情況。他說，口罩購買價一個約40美分。

吳釗燮還強調，台灣外交處境艱難，「疫情開始的時候，巴拉圭政府跟我們要，而且中國已經跟巴拉圭政府講過，台灣不提供，他們會提供」。

關於此前台灣外交部與美國在台協會（AIT）共同發表「台美防疫夥伴關係共同聲明」，吳釗燮備詢時則表示，「AIT是美國政府授權的單位，這算是政府跟政府共同簽署的。」內容的要求方面，台方有提出，美方也有提出。至於誰先提出來，他說，「這個是我方先提出來的」。

國民黨立委江啟臣質詢時強調，台外交部應避免使用引起仇視對立的用語，因為這無助於防疫。（洪嘉徽／多維新聞）

另一方面，關於第三批滯留湖北台人接返專機的時程，邱垂正重申，「我們還是會依照防疫第一、弱勢優先、量力而為三原則，以及過去兩次包機經驗持續與陸方溝通協調。」

值得一提的是，陸委會在書面報告中以「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」表述新冠肺炎，外交部則在報告開頭以「新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）」，文中則均以「武漢肺炎」表述。

國民黨籍立委江啟臣質詢時意有所指表示，目前疫情蔓延，引起全世界恐慌。台外交部在對外發言、公文也好，要避免族群相互歧視、仇視對立，用字遣詞要非常小心，因為這無助防疫。對海外台人也是，亞裔、華裔在外國人眼中其實很難分辨。