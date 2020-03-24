蔡英文視察軍營防疫準備　稱大陸軍機擾台不能鬆懈

台灣新冠肺炎疫情日趨嚴峻，截至3月23日累積195例確診，其中2人死亡。為防軍隊營區爆發疫情，台灣總統蔡英文3月24日前往南部軍營，視察營區內的防疫準備，她致詞時提到，儘管目前疫情緊張，但大陸軍機還是不斷擾台，她特別前往台灣空軍聯隊，了解軍方針對「解放軍遠海長航」的處置及作為，要求確保台灣領空的安全。

蔡英文和陸軍203旅合影。（林仕祥攝／多維新聞）

蔡英文在台灣國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光等人的陪同下，前往陸軍203旅視導，她指出，此行就是要代表台灣民眾，向台軍打氣、鼓勵，謝謝台軍在這段時間以來，為防疫所做的努力和付出。她指出，自疫情發生以來，台軍官兵就立即配合防疫需求迅速動員，不論是投入口罩生產提升產能，還是協助包機返台的消毒作業上，都可以看見台軍辛勤付出的身影。

蔡英文話鋒一轉，強調台灣除了要謹慎面對疫情的挑戰，平日的戰備整備，守護台灣安全，也不能有絲毫的鬆懈。

蔡英文了解軍營的防疫狀況。（林仕祥攝／多維新聞）

蔡英文提醒台軍官兵，「大家要知道，雖然目前疫情緊張，但是中共軍機還是不斷擾台，對台灣與區域的安全威脅，並沒有降低」，她稍早前也特別前往空軍第一聯隊，了解台灣空軍針對解放軍遠海長航的處置及作為，並要求空軍一定要確保台灣領空安全。

蔡英文表示，陸軍203旅是台灣南部地區軍事訓練役接訓的大本營，肩負讓年輕世代了解台軍任務，強化對台軍支持的重要使命，她看完大家的訓練，也看到周密的防疫程序，期許該旅未來能在「全民國防」上扮演更重要的角色。

此前，在3月16日晚間，解放軍軍機接近台灣防空識別區。據台灣國防部通報，「本部偵獲中共空警500、殲11等型機，於16日晚間19時許，於台灣西南方海域，執行夜間飛行訓練，期間曾接近我防空識別區（ADIZ），經我空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區」。