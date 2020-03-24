【新冠肺炎】湖北通告「解封」時間表　台官方：滯留台人可返台

湖北官方於3月24日公布「解封」通告，從3月25日起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控；從4月8日起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通。

對此，台灣中央流行疫情指揮中心陳時中表示，既然解封封城，被註記限制自行返台的滯留湖北台人，回台待遇與其他地區來台者都一樣，相信台灣檢疫量能可以負荷。

陳時中日前呼籲對留學生返台確診寬容以待，說「母國怎麼可以拋棄他們呢?」。這看在滯留湖北台人眼裏，格外辛酸。（中央社）

受新冠肺炎影響，大陸湖北「封城」超過兩個月，近日開始陸續恢復交通、快遞等生活機能。湖北官方更於北京時間3月24日公布「解封」時程。然而滯留湖北的千餘名台人，目前卻只有482人於2月3日、3月10日搭包機返台，還有逾800人滯留當地，並被台官方「註記」管制，不允許自行返台，只能以包機形式。

對此，陳時中於3月24日表示，當初是因封城才「註記」湖北滯留台人，「不是因為做錯被處分」，既然解封封城，回台待遇還是會有其他地區來台者都一樣。他說，因為湖北封城已久，滯留當地的台人數量也相對不多，相信台灣檢疫量能可以負荷。

陳時中並指出，雖然現在湖北不封城了，還是會特別注意，但不會有特別措施，若滯留湖北台人返台，都須落實居家檢疫14天。後續會與陸委會等單位作進一步磋商。

事實上，隨着近日台灣境外輸入確診暴增、大陸疫情趨緩，滯留湖北台人現況再次受到關注。

針對台灣境外移入案例激增，其中多為留學生，引來台灣網民撻伐。陳時中於3月20日表示，「這些人非明知故犯，而且當國外有危險，自然會想到母國，母國怎麼可以拋棄他們呢？」隔日，陳時中還宣布，因應海外返台採檢潮，即日起，針對輕症疑似個案，一採後即可居家隔離等待結果。

但反觀滯留湖北台人在當地隔離兩個月，卻仍被台官方「註記」管制，而第三批返台包機卻又渺無音訊，只能坐困愁城。

北京時間3月23日，滯留湖北的台灣學童畫畫寫信給蔡英文，希望政府不要忘記他們。（湖北武漢台胞返鄉救援會供圖）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，有滯留湖北台人於3月23日就提出質疑，滯留湖北台人與其他滯留海外台人有何不同？為何需要被註記？其次，湖北將解封，台政府是否可以解除註記，讓他們自行返台？第三，如果不解除註記，可否儘快公布第三批返台包機時程？

有台人表示，「請問要把我們註記到何時？歐美日韓返台的台灣人是人，湖北返台的台灣人都不是人嗎？」有滯留當地的學童還集體畫畫、寫信給蔡英文說，「想回家、想要讀書，已經面臨會考，希望能早日回校讀書，請政府不要忘記我們。」

平心而論，兩相對照之下，台官方難逃外界對其「差別待遇」的批評，也凸顯出在兩岸政治對抗氛圍下，夾縫中的台人被迫帶着「原罪」的殘酷事實。雖然目前台官方並未明示對滯留湖北台人「解除註記」的時間表，但對於這些台人而言，這兩個月將是其一生銘記的艱苦歷程。