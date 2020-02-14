台急撤陸配子女回台方案　馬英九：勿讓民粹碾壓人權

許多台人因大陸新冠肺炎（COVID-19）滯留大陸，日前台官方曾想有限度開放取得居留權的陸配子女入境，卻引發爭議，24小時內急轉彎撤回。 對此，馬英九於2月14日在個人Facebook上批評，蔡英文曾承諾會落實《兒童權利公約》保障孩子的尊嚴和權利，如今蔡政府行為是背道而馳。

他並呼籲，「台灣不是一向以人權立國，以法治自豪嗎？蔡總統，讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道。」

馬英九呼籲，對於入境人員的管制，台官方應能實行更符合人權及人道的作法，讓這些「台灣之子」回台與家人團聚。（楊家鑫／多維新聞）

馬英九指出，台灣《兒童權利公約施行法》在2014年正式施行，第二條規定，不可因為兒童或父母的國籍、族裔、社會背景不同，使其權利受到歧視；第九條要求，應確保不違背兒童父母的意願而使兒童與父母分離；第十條更指出，兒童或其父母為團聚而請求入境或出境時，政府有義務依該法規定，秉持人道積極迅速處理。

馬英九表示，2017年11月20日，蔡英文出席《兒童權利公約》會議時，特別強調台政府保障人權的決心，並表示會持續落實公約，保障孩子的尊嚴和權利。

他說，「然而，此次新冠肺炎疫情爆發後，蔡政府所採取的部分作為，卻明顯與《兒童權利公約施行法》的精神背道而馳，讓我們憂心人道精神不彰，人權保障倒退。」

馬英九指出，陸委會原本允許「未成年」、「大陸親人無能力照顧」且「父母皆在台灣者」的陸配子女，可項目申請來台，不過在蔡英文指示檢討後，隨即撤回這項方案。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中還特別強調，當初陸配替子女選擇國籍時，「沒有選擇台灣，就要自己承擔」。

他說，事實上，依現行規定，台人與陸配在大陸地區所生的子女，要取得「中華民國國籍」，遠比與其他外籍人士所生的子女更困難，並非他們不選擇台灣，而是即便已經選擇入籍「中華民國」，還必須經過漫長的等待，這一點當過陸委會主委的蔡英文必然清楚。就如同陸委會一開始所說的，是基於家庭團聚及人道考慮，准予他們入境，「總不能讓這些在台生活多年的小孩流浪街頭」。

馬英九批評，蔡英文一聲令下，就讓這些已選擇台灣、已生活在台灣，卻還沒等到「國籍」者，無法回台與家人團聚。這些孩子，是《兒童權利公約施行法》所保障的對象，《兒童權利公約施行法》的主管機關，就是喊出「沒有選擇台灣，就要自己承擔」的衛福部。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）在撤回陸配子女方案時表示，「國籍」沒有選擇台灣，就要自己承擔做安排。（中央社）

他呼籲，面對疾病的威脅，全力支持政府防疫，相信在周全的檢疫配套措施下，對於入境人員的管制，能實行更符合人權及人道的作法。蔡英文曾說，「移民和移工，都是我們台灣的一份子」，難道這些父母不在身邊的「台灣之子」，不是台灣的一份子嗎？「台灣不是一向以人權立國，以法治自豪嗎？蔡總統，讓他們回家與家人團聚吧，不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道。」

此外，針對馬英九發言，台總統府發言人丁允恭表示，疫情指揮中心說得很清楚，這是因應疫情的暫時性措施，以降低人員流動風險、確保國民健康，更沒有所謂的歧視。