【新冠肺炎】台副總統陳建仁喊話大陸：要當世界公民就讓疫情透明

具公衛專業背景，即將於5月20日卸任的台灣副總統陳建仁在接受台灣中央社專訪時表示，希望台灣的新冠肺炎疫情能在他卸任前5月19日時得到控制，並說蔡英文「無我」的施政和改革，讓他了解到什麼叫政治。提及新冠肺炎等新興傳染病的治理問題，陳建仁呼籲陸方要有世界公民責任，讓疫情透明。面對兩岸在武漢台人包機等各種兩岸僵局，他認為彼此尊重和對話是解決誤解最好的方法。

中央社自3月24日至25日期間，刊載數篇陳建仁的專訪，報道涉及其對於新冠肺炎疫情的看法、台灣和全球對於防疫的治理，以及其過去4年擔任蔡英文副手的心路歷程等。

有天主教信仰的台灣副總統陳建仁說，「我曉得天主一定會讓我一直忙，忙到離開職位那天，不會讓公僕閒下來」。他希望屆時台灣疫情已獲得好的控制。（中央社）

因蔡英文重新理解「政治」

在3月25日最新刊出之專訪報道，被問及即將卸任台灣副總統的心情，陳建仁說，希望5月19日離開那天，台灣疫情能夠控制到蠻好的階段，讓他能夠說「打了一場美好的仗」，很盼望趕快回到熱愛的學術工作。

陳建仁指出，蔡英文過去4年在婚姻平權、年金改革、前瞻建設等施政上，他觀察到蔡英文「無我」的人格特質，也讓他了解到什麼是政治。他說，政治不是爭自己的權力，而是服務眾人的事，很慶幸能跟蔡英文共事，也對蔡英文未來4年的執政充滿信心。

談及台灣的防疫表現，陳建仁表示，不論是政府部門間或政府與民眾間的合作，讓他深深感受到台灣是個可以和諧、繼續往前進的地方。

陳建仁指出，新冠肺炎未來沒辦法消失，會慢慢流感化，因此快篩工具、抗病毒藥物跟疫苗就很重要。他透露，由台灣研究機構所開發的新冠肺炎快篩試劑，3個月內有望量產，最快半年可問世。據台灣研究機構日前公布的研發成果，該快篩試劑可在15分至20分鐘內驗出新冠肺炎病毒。

台灣副總統陳建仁認為「民主」抗疫與「極權」抗疫兩者有一個關鍵的區別是，前者不會透過隱匿控制疫情。（中央社）

「民主」抗疫有別於「極權」抗疫

專訪中，陳建仁也談及「民主抗疫」與「極權抗疫」的差異。陳建仁說，一般人覺得極權獨裁國家控制傳染病一定比較容易，一聲令下，大家都照做，但只有在「自由、民主、法治的國家才能看到很透明的疫情」。

陳建仁指出，民主國家的防疫是讓民眾從疫情中學習防疫，愛自己又愛別人，透過公開數據、透明與誠實，才能夠做最好的控制，而不是去「掩蓋疫情，只是要讓社會有看起來有表象的穩定」。

陳建仁又表示，中國大陸近年來陸續出現影響重大的傳染疾病，包括非洲豬瘟、新冠肺炎等。他說，不只是中國大陸，全人類都面臨很多新興傳染病或再興傳染病挑戰，新興傳染病不可怕，但要在第一時間發現，做最好的管控，避免星火燎原。他呼籲陸方「要有世界公民的責任」，當面臨任何一個新興傳染病時，都應在第一時間點讓全世界的人知道，「是的，我們有這樣的傳染病，然後我們現在努力要來做（防治）。」

陳建仁表示，由於兩岸接觸相當頻繁，台灣要對陸提高警覺，也說中國大陸的疫情更透明，全世界也能了解中國大陸面臨的困難，而中國大陸的人民也有權利了解疫情狀況，與政府合作控制疫情。

談及新冠肺炎全球大流行，陳建仁指出，「無知是傳染病散播最重要的武器」，台灣人對公衛有知識，也是台灣防疫能夠成功的原因。