【新冠肺炎】台副總統陳建仁斥WHO決策遲緩：不曉得它還能做什麼

面對新冠肺炎全球大流行，具公衛專業背景的台灣副總統陳建仁3月24日接受中央社專訪，再度指責世界衛生組織（WHO）在這次新冠肺炎的防疫決策過於遲緩，直言「現在也不曉得WHO能為世界各國做什麼，因為火燒起來了，這是蠻悲哀的事情」。

該專訪報道指出，陳建仁在這次台灣防治新冠肺炎的角色，不僅扮演台灣政府防疫團隊的幕後總顧問，更與歐盟、美國等各國的衛生決策人員、流行病專家進行防疫交流，併為蔡英文提供專業意見。

陳建仁日前曾抨擊WHO附和中國大陸疫情，隱匿疫情和人傳人事證，稱疫情「可防可控」，未能及時撲滅武漢一地的燎原星火，以致釀成全球大流行。（中央社）

陳建仁在專訪中表示，中華民國當年也是鼓吹成立世衛的國家之一，歷任總幹事基本上都做得相當不錯，還點名稱讚2003年SARS期間的女性總幹事、前挪威首相布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland），他說當時布倫特蘭在遇到有些國家阻撓下，仍毅然決然派遣WHO專業組織團到台灣，與台灣合作。

陳建仁說，「我們不能抹煞WHO以往的貢獻」，SARS期間WHO扮演很重要的協調角色，很快發佈訊息讓全世界都知道。國際公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）是SARS以後才開始，到目前為止，發佈過6次。

他舉例，以2009年流行性感冒H1N1來看，第一個病例發生以後1個月，WHO就發佈PHEIC，當時只有3個國家出現病例；但新冠肺炎是2019年底發生後，直到2020年1月30日WHO才發佈PHEIC，當時全世界已經有8,000多人感染。

陳建仁強調，防疫是需要劍及履及、超前部署、提高警覺，絕對不能拖。他對WHO是「愛之深責之切」、「有點恨鐵不成鋼」，認為這樣重要的傳染病，怎麼不早一點發布，讓全世界的人提高警覺。

陳建仁坦言，自己對防疫的性子比較急，「我是急驚風，碰到慢郎中的反應，個人會覺得實在有點慢」，並感歎，「不曉得WHO現在能為世界各國做什麼，因為火燒起來了，too late（已經太遲）」。

不過，陳建仁仍強調台灣必須爭取參與WHO，且不能完全抹煞WHO的貢獻，強調反而因為這一次新冠肺炎的經驗，讓全世界對WHO有更多的期待、盼望，讓WHO再造是很重要的。

陳建仁稱，WHO應強化其專業性和多國的參與，更重要的是減少政治干預，才能做得更好。

此外，陳建仁又說，台灣與美國建立的全球合作暨訓練架構（GCTF）也是一個很好的平台，透過GCTF可以做全球衛生、登革熱、寨卡病毒、病媒蚊等管控，台灣有能力且願意協助周邊友好的國家做好防疫工作。