【新冠肺炎】防疫聽誰的？　柯文哲：「全力擁護中央」

在新冠肺炎疫情陰影之下，台北市與新北市之間的年度「雙北首長會談」於3月26日在台北市政府展開。台北市長柯文哲在會後聯訪時指出，由於他認為肺炎疫情將「拖很久」，過程中也將陸續產生很多新問題，因此在雙北政府互相掌握對口單位的情況下，就是以「且戰且走」的角度來應對疫情。當日談及台灣抗疫工作中，蘇貞昌和陳時中觀點有不同，柯文哲說：「不要講那麼嚴重，我們都擁護中央政府」。

從2015年就延續至今的「雙北合作交流平台」於26日召開「市長層級會議」，新北市長侯友宜也特赴北市府參加會議。柯文哲說，此次會議雙北首長在十項與肺炎防疫相關的標準作業程序（SOP）達成共識，像是雙北防疫旅館的標準、防災室的訓練、發燒旅客的後送等議題。

台北市長柯文哲（左）、新北市長侯友宜（右）雙雙步入台北市政府。（洪嘉徽／多維新聞）

侯友宜則表示，他與柯文哲合作無間，兩人隨時都可以通電話，並針對問題進行同步處理，故雙北合作不一定要等會議開完才可以啟動，但在會議中，他也向柯文哲表示，兩人必須隨時對疫情發展的「下階段」進行準備。

雖然「雙北合作交流平台」是個涉及大台北地區政策合作的溝通機制，但由於台灣民眾黨立法院黨團於3月25日發表Facebook貼文指出，由於先前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與台閣揆蘇貞昌對於武漢返台者的政策意見相左，凸顯出指揮官體制的矛盾，故主張在疫情全面提升的情況下，指揮官應由蘇貞昌指揮，也好讓操勞的陳時中「喘口氣」，不過此建議即遭到部分輿論認定有扯防疫工作後腿之嫌。

當被問到政治問題時，柯文哲與侯友宜就尷尬了，於是兩人互推麥克風，但最後柯文哲還是先接過麥克風。（洪嘉徽／多維新聞）

面對記者詢問雙北市政府究竟是要「順（陳）時中」，還是要「順（蘇）貞昌」，柯文哲與侯友宜面露難色，兩人還互推麥克風，使全場人鬨然大笑，但柯文哲仍耐不住侯友宜推過來的麥克風表示，「不要講那麼嚴重，我們都擁護中央政府」，不論是擁護蘇貞昌，或是陳時中都沒有問題，他與侯每天都很認真在做事情，在疫情期間「政治口水少一點」。

柯文哲更打趣說，他本來很愛說話，但因為疫情之故，現在都不太講話，就是認真做事，想說話等疫情過去再說，尤其是近日台灣每天都會增加20例上下的肺炎確診案例，「我都有點毛毛的」，因此覺得口水戰等疫情結束再來，「國家有危險時，我們還是要沉着應戰」。

侯友宜也說，新北市政府一定會與中央政府齊步向前，最少他每天都有看「幾點中」指示各地政府要做什麼，也都相當遵守應變指揮中心的指示；侯友宜還替柯文哲緩頰，稱柯都很認真執行防疫相關政策，更讚揚柯的政策比自己還專業，可謂「超超超超超」前部署。