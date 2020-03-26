【新冠肺炎】台灣累計確診252例　病例逾八成是境外移入

台灣流行疫情指揮中心3月26日14時宣布，台灣新增17例新冠肺炎確診病例，其中15例境外移入，2例本土病例，本土病例均為境外移入者的接觸者。台灣累計確診數達252人，分別為212例境外移入及40例本土病例。

台疫情指揮中心專家召集人張上淳指出，台灣確診病例高達八成四來自境外，以歐美居多。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

記者會中，指揮中心專家召集人張上淳針對台灣確診個案說明初步的分析報告，他指在治療方面，台灣已有3例病例進入瑞德西韋（Remdesivir）的臨床試驗，臨床效果有助退燒，已建議臨床醫師可適量使用奎寧（Hydroxychloroquine）治療。

此外，近日有消息指出奎寧藥物有助治療新冠肺炎，外界擔憂台灣缺貨，對此，台衛福部部長、流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，會確保台灣藥量足夠。

台疫情指揮中心專家召集人張上淳表示，新冠肺炎病毒停留體內時間長，這是為何台灣出院率低的原因。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

張上淳表示，台灣已篩檢約3萬人，其中有235例確診。其中境外移入病例佔84％，多來自於歐美，目前以美國最多（21％），其次為英國（16%），依序為法國（10%）、土耳其（8％）、西班牙（7％）；性別分布上，女性（57％）多於男生（43％）；年齡分布介於4歲至28歲，以20歲到29歲佔比最多，年齡中位數為32歲。

為何年輕人居多，與國外多為老年人的情況不同？張上淳解釋台灣確診者以境外移入居多，感染的年輕人因自助旅遊或海外留學，暴露歐美病毒環境的機率較高，與國外是社區傳播的感染情況不能相提並論。

為什麼台灣出院的比例較低？張上淳解釋，初步分析，台灣病例在發病至第一套檢體陰轉的中位數要花19.5天；發病至第二/三套檢體陰轉要花24天，甚至有人要花40天至50天。但他說，大部份住院病人的情況良好，只是因為病毒特性，會存在呼吸道中。目前台灣有7例重症者還在加護病房。

新冠肺炎病毒的生命力是否比較強？張上淳說，新冠肺炎這個全新病毒，確實有很多其他病毒沒有的特性，很少病毒可在體內維持這麼長的時間。例如病人有抗體後，還是會有病毒在體內。因此，安全起見，現在病例要連續3次採陰後才會解除隔離。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（中央社）

基於此，張上淳表示，專家小組也討論過，未來假如病例增加，病例治療到某一程度，病毒量降低者也可轉至一般隔離病房，而不用一直待在負壓隔離病房。

湖北台人「類包機」模式 兩岸商量過

台海基會26日上午表示，據陳時中指示，湖北解封地區台人將透過定時、定點航班的「類包機」模式返台，分別在3月29日及3月30日各有一架航班自上海浦東機場起飛返台。

有台灣媒體詢問，此方案是否為兩岸共識下的決議，陳時中表示，該方案有和台海基會、陸海協會商量過。預計每個班機有300多個座位，會限制每班機約200人左右，將搭配護理人員在登機前協助登機防護，返台後需集中檢疫14天。

英國BBC報道，一對在3月初赴台遭居家檢疫之英國情侶指控台灣檢疫所環境差，沒熱水、食物差宛如監獄。陳時中反駁，「我敢說台灣沒有虧待他們」，他說，如果有需要可以請英國代表處詢問，會給予適當協助。