【新冠肺炎】台海基會：開放上海「指定航班」供滯留湖北台人返鄉

大陸新冠疫情受到控制，除武漢外，湖北其他地區已於3月25日開始「解封」，被台官方註記管制的滯留當地台人如何回台，受到關注。對此，台海基會於3月26日表示，已洽華航協助，指定3月29日、3月30日兩架次上海飛台灣桃園機場的航班，讓滯留在湖北已解封城市的台人，可以登記搭乘返家。

海基會宣布將協助滯留湖北「解封」地區的台人辦理指定航班訂位，讓滯留當地超過2個月的台人看到一線曙光。圖為海基會大樓前。（資料圖片／多維新聞楊家鑫攝）

台行政院於3月25日曾表示，由於「中國疫情不透明」，不會取消滯留湖北台人的註記，他們必須經由專機模式返台，如果是自行返台就不準入境。

但他們可以採取此前「血友病童模式」，即前往尚有兩岸航班來往的機場，自費搭乘「指定航班」回台，由台灣派人前往，在登機前進行檢疫，機上也要做好防護措施，同時也會通知其他旅客；回台後也須集中檢疫14天。

3月26日，海基會發出新聞稿指出，根據台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指示，為讓滯留湖北當地的台人，採取以包機為主，搭乘定時定點航班返台。海基會已洽請華航協助，指定兩架次從上海浦東機場飛往台灣桃園機場的航班，特別讓前階段因封城而滯留湖北的台人搭乘返家。

此指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3月29日、3月30日各一架次，皆是19時50分從上海浦東機場起飛，預計21時50分抵達台灣桃園機場。並自3月26日起受理並協助旅客統一訂位。

海基會指出，為了照顧全機旅客的安全，機上全程防疫措施，將會依照台灣中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落之後也將立即接受檢疫後，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。

第二批滯留湖北台人包機於3月10日抵台，加上第一批，僅有482人返台，至少逾800人仍滯留當地。圖為第二批包機。（中央社）

海基會表示，「為確保機上旅客能保持適當距離，將視訂位人數決定是否再洽華航協助增加指定航班，讓大家都能回家。」

由於武漢要到4月8日才解除封城，因此滯留武漢的台人仍無法搭乘上述兩班班機，滯留在湖北已解封城市的台人，才能登記搭乘。

有官員解釋，這即是所謂的「另類包機」。台人搭的是現有的固定航班，並不是專機，但是由台方指定班次、且有檢疫人員在現場進行檢疫，且飛機上不會有其他旅客同機。

至於在4月8日之前，是否還會安排武漢包機的問題，官員表示，目前還在努力當中，否則一旦武漢解封，滯留台人四散之後將更難掌握。