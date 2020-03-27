【新冠肺炎】台陸委會批大陸瞞疫情害全球　國台辦斥「顛倒黑白」

近日兩岸在新冠疫情蔓延全球的責任歸屬上「脣槍舌劍」不斷，針對台陸委會日前稱「陸方隱瞞疫情不當作法，才讓疫情蔓延，並導致全球付出巨大代價」，是「事實真相」。大陸國台辦3月26日痛批，陸委會言論「完全是顛倒黑白、混淆視聽」，並詳列大陸分享台灣疫情信息的數據，要民進黨當局捫心自問，其做法是否在煽動歧視對立。

國台辦3月26日再次發新聞稿指出，台陸委會所謂聲明嚴重違背事實，完全是顛倒黑白、混淆視聽。過去兩個多月，大陸秉持公開、透明、負責任的態度，及時向WHO及有關國家和地區通報疫情信息，為國際社會抗擊疫情贏得了寶貴時間，國際社會對此已有公論。

朱鳳蓮再次痛批民進黨政府的「陸方隱瞞疫情害全球付出代價」說法是顛倒黑白，並詳列大陸對台疫情通報的過程。（中央社）

朱鳳蓮並列出大陸通報台灣的詳細過程，包括1月3日即啟動兩岸突發公衛事件應急通報機制，向台疾控部門通報大陸疫情信息；1月12日，專門向台灣有關方面通報大陸與WHO分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息；2月5日至3月8日，先後向台方分享《新型冠狀病毒肺炎診療方案》、《新型冠狀病毒肺炎防控方案》等26份關鍵技術資料。截至3月24日，大陸共向台方通報疫情信息101次。她質疑，「民進黨當局為什麼不把這些真相告訴台灣民眾？」

朱鳳蓮反問，民進黨當局為何始終不通報確診病例活動軌迹、不通報發生感染的醫院名稱，這是不是「不透明」？至今仍採取註記管制手段阻止滯留湖北台人返鄉，這是不是「歧視」？漠視WHO規定，惡意編造使用污名化的疫情名稱，這是不是「煽動仇恨」？

朱風蓮強調，民進黨當局轉移焦點、推卸責任無益於島內疫情防控，造謠污衊、政治操弄只會製造仇恨，最終傷害台灣同胞利益。民進黨當局所作所為既不善良，也不厚道，確實應該好好地捫心自問。

第二批滯留湖北台人包機已返台超過兩週，湖北也開始「解封」，其餘被註記管制的滯留台人如何返台，受到關注。圖為第二批包機返台。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

另一方面，針對台方指定台籍華航3月29日、3月30日兩架次上海飛台灣的航班，供湖北解封地區的滯留台人返鄉。湖北省台辦於北京時間3月26日表示，陸方已通過兩岸民航聯繫渠道提出，為便利台胞返鄉，由東航或東航與華航再次執飛臨時航班，運送滯留湖北台人返鄉。若能實行，本週內即可將滯留湖北台人全部運送返鄉。

湖北省台辦指出，目前仍滯留在湖北的台人希望就近從武漢直接返回台灣。日前統計，申請搭乘臨時航班的台人有800多人。

對此，台灣中央流行疫情指揮中心表示，將視上海2班「類包機」的報名狀況，再作安排。陸委會則無進一步說明。

據悉，此次「類包機」是台灣單方面想出來的辦法，並未跟陸方協商，所以滯留台人要自己千里跋涉到上海，不再像前兩批包機，由當地台辦統籌協助送達機場。有當地台商認為，台政府選擇從上海接回滯留湖北民眾，是「為德不卒」。