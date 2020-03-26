【觀察】新冠肺炎疫情下　蔡英文身邊的鷹派與鴿派

新冠肺炎疫情下的蔡英文政府，現正上演鷹派上位、鴿派失勢的戲碼。

中國大陸日前預告，武漢將於4月8日解封。彼時台灣疫情指揮中心指揮官陳時中稱，「如果當地解封，台人可以自行返台」，沒想到立即就被「自己的長官」、台行政院長蘇貞昌否決，堅持滯留當地的台人「一定要包機返台」，兩人意見公然相左。次日陳時中改口附和「頂頭上司」的意見，稱「不取消武漢台商註記、仍要採一定形式的包機返台」。

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中。（中央社）

陳時中兩天內針對武漢台商返台方式的說法，南轅北轍，第二次發言的「政治考量」，明顯比第一次的發言來得多。一來，身為下屬，儘管現在台灣民眾對陳時中有諸多好感，但陳時中畢竟不能違逆長官指令；二來，目前新冠肺炎疫情已經全球擴散，不光大陸受創嚴重，連過去台灣人認為的先進地區，歐美等國也都面臨嚴峻的考驗，甚至可能成為新一波感染來源地區。只是，儘管同受疫情威脅，旅居大陸以外地區的台灣人，返台卻不需要特意搭乘包機，此間自然引來在陸台人的不滿，認為遭到台灣政府政治考量下的不當歧視。

綜觀蘇貞昌這幾個月來，針對中國大陸，以及新冠肺炎的發言，不難發覺在整個台灣政府中，是屬於對陸強硬的「鷹派」。包括第一批武漢台商包機返台後，蘇貞昌斥「完全走樣、下不為例」、頻繁稱新冠肺炎名稱為「中國武漢肺炎」，或者是在台灣立法院批評北京當局，「如果中國一開始能夠不隱瞞疫情，世界早一點獲得警告，就不會危害的這麼厲害」。

蘇貞昌近期對中國大陸、新冠肺炎措詞強硬，可能與自己的閣揆保衛戰有關。（多維新聞）

尤其在先前鬧得沸沸揚揚的第二批武漢包機，蘇貞昌對於包機的要求，硬生生比蔡英文還多上一項，蔡英文當時不厭其煩強調的是「防疫優先、弱勢優先」兩原則。蘇貞昌在這兩原則基礎上，再添加「量力而為」這項要求，增加滯陸台人返鄉的門檻，態度上對比蔡英文，顯然是更加嚴格，而蘇貞昌接連的「硬派」作風，卻頗得「抗中」情緒高漲的台灣民眾支持，最近一次的民意調查中，內閣獲得近7成的支持度。

除了蘇貞昌這位「鷹派」外，台灣外交部長吳釗燮對北京的強硬態度，更是不落人後，包括在Twitter嗆「中國有什麼毛病」、北京當局搞大外宣「黑的說成白的」，以及不斷接受多國媒體專訪，重申拒絕一國兩制，「台灣已是成熟民主國家」的態度。吳釗燮更透過這次新冠肺炎疫情對全球的衝擊，開啟外交戰場，爭取台灣在國際間的曝光度，包括和美國在台協會（AIT）共同發出「台美防疫夥伴關係聯合聲明」、藉由防疫經驗提升台灣和多國的關係，並援助台灣友邦抗疫，吹起「口罩外交」的號角。

吳釗燮透過這次新冠肺炎，開啟外交戰場，爭取台灣在國際間的曝光度。（多維新聞）

相較蘇貞昌和吳釗燮來說，過去一向對大陸採強硬態度的陸委會，在這波新冠肺炎對兩岸的衝擊，卻反而成為了「鴿派」，多扮演「煞車器」的角色。在台灣其他部會一片堅稱「武漢肺炎」的浪潮下，陸委會仍一以貫之，以「新冠肺炎」稱之。

另外，陸委會主委陳明通一席「小明的故事」，盼讓持有台灣長期居留證的陸配子女入境等等，都可以見到陸委會盼為兩岸關係保留些迴旋餘地。但這些舉動卻反遭台灣民意的逆襲，「鴿派失勢」，讓陸委會在往後的兩岸議題上，態度轉趨低調，主導權反讓給了對陸較強硬的鷹派，每每見到不具名的黨政人士對外放話。

細究這些對陸的鷹派，因即將到來的蔡英文5月20日就職典禮，內閣到時勢必將有一波新調整，蘇貞昌面臨到閣揆保衛戰，這時靠向民意博取好感，輔以防疫上的成績，對保有閣揆寶座較有加分效果；而吳釗燮這廂，正在就疫情肆虐國際之際，積極爭取台灣在國際空間上的曝光，美歐等國也都給予正面回應，「鷹派」作法獲得成績，吳釗燮沒有道理在這時候變成「鴿派」，應還會繼續自己的強悍作風。

新冠肺炎疫情全球蔓延，台灣股市大幅波動，總統蔡英文（右）、副總統陳建仁（左）3月19日在總統府發表敞廳談話，向民眾信心喊話。（中央社）

至於蔡英文對大陸的態度，大體上是較為謹慎克制的。除了在3月19日的「敞廳談話」中，為了回應北京當局「以疫謀獨」的說法，以及共機繞台的威嚇，才首次稱「新冠肺炎」為「武漢肺炎」，其他時候，基本上還是以「新冠肺炎」為主。且選舉結束後，蔡英文針對兩岸問題上的談話，口氣上相對緩和，不若打選戰時的「辣台妹」形象，對於台灣在防疫過程中的「超前部署」，「再三強調自己沒有政治考量」，顯示蔡英文連任後，也不希望兩岸關係繼續緊張下去。畢竟現有不少綠營學者都認為，兩岸現階段爆發衝突的可能性大幅提升，甚至不排除軍事衝突。兩岸現狀的緊張低迷、台灣內部鴿派與鷹派聲音的交錯、危機與轉機，無一不讓蔡英文在兩岸關係上更「左思右想」。