【新冠肺炎】「指定航班」接返滯鄂台人　陸委會 ：不涉兩岸協商

台官方3月26日宣布開放3月29日、3月30日上海飛台灣兩架次「指定航班」，供湖北解封地區的滯留台人搭乘返鄉，預計一架搭載220名滯留台人，目前已有超過440位向海基會報名，台灣中央流行疫情指揮中心陳時中稱「這是兩岸協商的結果」。對此，台陸委會副主委陳明祺澄清，是指揮官一時口誤，不涉兩岸協商，這是台人搭台籍航空的固定航班回台，台灣將做好己方能做的部份。

陸委會稱陳時中的「兩岸協商」說法是「一時口誤」，此次指定航班不涉兩岸協商。圖為陳時中。（中央社）

台陸委會周四（26日）舉行例行記者會。針對開放兩架次「指定航班」讓前階段因封城而滯留湖北的台人搭乘返家，陳時中稱「是兩岸協商的結果」。陸委會副主委陳明祺表示，是陳時中「一時口誤」，他要說的是陸委會跟海基會一起商討。這次定期航班返台是台人搭台籍航空返台，沒有涉及兩岸協商的事情。這是台政府部門各單位通力促成的，也感謝很多人的善意熱心，尤其是台商朋友在其中提供很多必要協助。

有鑑於前兩次包機的台人是陸方協助送達機場，此次台人該如何從湖北抵達上海機場。陳明祺表示，有關協助台胞問題，海基會也透過各地台商協會，做了很多努力與安排，在個案需求上，都做好了相關安排。需要幫助的台人可透過當地台協跟海基會反應。

至於台人若從湖北至上海卻被隔離、無法搭機，陳明祺表示，相信如果上海要提升防疫，應該有其科學根據。台灣支持防疫優先、弱勢優先原則，在這種情況下，如果上海不讓他們上飛機，台方也有困難。「我們是一個定期班機的概念，相關能否進到機場，還是由當地做決定」。他說，「我方盡量把我方能做的做到確實，在我方能控制的範圍內盡量做好。」

陳明祺還提到，如果被注記管制的滯留台人不搭乘「指定航班」，是無法從其他航點個別回台的，「因為訂票會有困難」，他又強調這是為了希望把防疫工作做得更好。

陸委會例行民調指出，七成五以上的台灣民眾認為北京對台政府「不友善」。圖為陸委會副主委陳明祺。（楊家鑫攝）

另一方面，陸委會也公布例行民調結果，稱台灣民眾認為中共對台政府與民眾「不友善」，分別升高至76.6%、61.5%，達近15年來新高。還有90.0%民眾不贊成中共「一國兩制」主張，90.5%反對武力威脅台灣，以及91.5%不認同對台外交打壓。

民調還稱，針對滯留湖北的台人接返，有73.9%民眾支持台政府主張「防疫優先、弱勢優先」原則；另有69.3%支持蔡英文強調願意在台灣防疫工作行有餘力之處，對中國大陸提供必要協助，「顯示民眾肯定政府在疫情期間處理兩岸關係的作為」。

陳明祺強調，北京當局應思考與台方合作對話處理問題，健康防疫，而非政治防堵，才能有利於各自發展與保障人民福祉，「不要趁疫打壓，這無助於兩岸良性互動。」

據悉，本項調查是陸委會委託政大選研中心，在3月19日至3月23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,089份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.97%。