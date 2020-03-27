【新冠肺炎】台累計確診267例歐美境外移入居多　防疫維持不普檢

台灣流行疫情指揮中心今天（27日）14時宣布，台灣新增15例新冠肺炎確診病例，均為境外移入病例，多在美、英兩國就學或工作。台灣累計確診數達267人，分別為227例境外移入及40例本土病例，2人死亡，30人解除隔離。

根據指揮中心公布的數據，自3月21日迄今一週的時間，台灣新增之確診病例共132例，其中超過九成為境外移入病例，高達125例，本土病例為7例；同時，應歐美地區疫情趨緊，隨此前一波海外台灣人返台高峰的過去，台灣近來四天的單日境外移入確診數增量暫有緩解，呈微幅下降態勢。

根據台疫情指揮中心專家張上淳在3月26日的分析指出，台灣境外移入病例逾八成，以美國移入的病例數最多，其次為英國。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中指出，在3月27日新增之境外移入個案主要是赴美國、英國就學和洽公者，在活動史方面，有7例為美國、6例為英國、1例為澳洲、1例為菲律賓。其中有9例為機場攔截者、5例為居家檢疫者、1例為自主健康管理者。

陳時中說，台灣近來最主要的病例是來自境外移入，但隨着入境人數的減少，風險也會降低，但仍是很高的威脅。

陳時中重申，邊境管制重要，但居家檢疫也是現在台灣的重要防線，呼籲台人落實居家檢疫，不可出門、聚會，自己跑出來，禁止的行為包括不能奔喪、探望重病，身體不適也不能自行就醫，需交由由衛生單位安排就醫。否則將會受到新台幣10萬至100萬元的罰鍰。

他強調，台灣抗疫要成功，需要全民配合。他很高興，台灣有高水準公民，以及專業人員一同努力。

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中向台人喊話，口罩存量足夠，也會確保奎寧藥物不致匱乏。（洪嘉徽/多維新聞）

台官方：口罩存量很多 儘量買

此外，台灣日前推出線上預購口罩的政策以減少排隊購買口罩的人潮，目前已進入第二輪預購。陳時中說明，台灣完成線上預購口罩的人數有增加，第二輪口罩預購累計163.3萬人次完成預購。他說，台灣口罩存貨很多，呼籲台人可以儘量買，希望口罩涵蓋率變大。

有台人抱怨，日前預購口罩要到超商取貨時卻領不到貨。陳時中表示，他沒接獲相關消息，自己也是看電視才知道，他說這應是超商業者端的問題。

查奎寧存貨 醫療量能足夠

對於可能有助於治療新冠肺炎，一般用於風濕免疫疾病的「羥氯奎寧」（Hydroxychloroquine，俗稱金雞納）藥物，台灣有藥師指出，已有兩至三週無法訂到貨，有台灣媒體詢問是否出現囤貨現象？

陳時中說，沒有訂到貨，跟沒有貨是兩回事。現在指揮中心針對特殊藥品，已有規定存量比以前超過10％就要申報，會調查庫存量，庫存量太多暫時不出貨，會等要存量達3個月。

隨境外確診病例的增加，外界也擔心台灣負壓隔離病床的量能，台疾管署署長周志浩說，台灣負壓隔離病房還有約40％的量能，但他強調確診者不一定都要負壓隔離，一般的單人隔離病室即可，所以未來有必要時也會開始運用單人隔離病床。

針對有消息指出美國有要來台灣招募重症醫師？陳時中表示台灣不鼓勵，而現在已限制醫師前往第三級旅遊警告區，醫師除非官方同意，否則也不能自行前往。

入境台灣的航班旅客託運行李，執行全面清潔消毒，包括行李櫃打開後，以及卸下行李後各噴灑消毒一次。（中央社）

檢疫策略維持不普檢

台灣媒體詢問，目前廣東省政府要求所有入境人士都要全面採檢，台灣是否考慮全面採檢的防疫措施。陳時中重申台灣政策沒變，仍是沒有普遍採檢的計畫，只會對特定高風險者採檢。

考量「方便性」 滯鄂台人上海登機返台

有關湖北解封后，即將返台的滯鄂台人的指定班機，為何是選擇在上海浦東機場登機？陳時中表示，地點是考量各方面方便性，以及相關單位及在陸台商的選擇。由於湖北赴上海間路途遙遠，遠距移動是否有增加感染的風險，陳時中說，會提醒湖北台人在移動過程中，要保持安全距離、注意通風、做好相關防護。

目前台灣入境規定，所有入境者都需居家檢疫14天，但考量航空公司的人力安排，台官方讓機師和空服員僅需檢疫3天至5天。（中央社）

機組員是否成防疫漏洞

目前台灣航空從業人員已有4人確診，包含台籍航空公司2名貨運機師、1名空服員，以及1名非台籍航空公司的空服員。有台灣媒體認為航空業為高風險之公共服務業，但指揮中心在公布案例時，卻沒有提供個案的職業別、航班等資訊。

陳時中說，一般的情況是，確診個案跟社會接觸者多，無法掌握接觸者時才會公布足迹。而確診者是機師或空服員，他記得過去應該都有揭露，但是否揭露航班等其他資訊，則要再研議揭露的程度。

為何現在只有機組員和醫護人員在入境後，不用強制居家檢疫14天？陳時中解釋，醫護人員有雙採陰的措施，認為在保留醫療服務量能下，居家檢疫14天醫療服務會出問題。

在機組員方面，台疫情指揮中心副指揮官、台內政部次長陳宗彥說，機組員從出發、機上到落地，每階段都有相關自我保護措施，以降低感染風險，所以可以在檢疫5天后再度執行飛航工作。但他也有呼籲航空公司要給機組員休息的時間。

台隔離檢疫如監獄 「公道自在人心」

日前英國媒體BBC在3月26日報道，一對赴台旅遊的外籍情侶抱怨在台的居家檢疫空間，猶如監獄，該報道在台灣社會引發軒然大波，內容遭台官方駁斥，也引來許多網民的不滿。報道中的情侶在3月27日上午發出訊息道歉，稱事前完全不知情，而該則報道也遭BBC下架。對此，陳時中表示，相信「公道自在人心」。

外籍「貴婦」隔離喊吃漢堡

外傳台灣有財經界大佬的外籍媳婦因確診在醫院隔離，但因飲食習慣差異，在病房吵鬧要求醫師幫忙買漢堡。對此，陳時中表示，未收到此消息，他強調醫院不是旅館，合理的要求醫院會盡量幫忙，不合理的要求妨礙醫院秩序，會依法加重處分，不會讓病人鬧事當沒事。