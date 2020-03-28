【新冠肺炎】台中研院爆群聚感染　台疾管署拒提供確診者足迹

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在台延燒，日前台中央研究院南港院區爆發群聚感染事件，共有5位研究員確診。與中研院關係密切的台灣大學，隨即暫停與中研院的實體交流、教學活動、停駛來往兩地的交通車；更宣布將採嚴格的門禁措施，校外人士洽公採「實名預約制」。不過，台大有732名師生過去兩週曾至中研院，卻無法獲得中研院5位確診者的足迹信息，台大憂心將成為防疫漏洞。

由於台灣大學共有3萬多名師生，為避免發生群聚感染採取嚴格的門禁措施。圖為台大校門口。（洪嘉徽╱多維新聞）

台大於3月27日晚間在臉書（Facebook）粉絲專頁發文－《台大防疫措施說明》，鄭重表示台大與中研院皆同意防疫信息透明，可當台大希望中研院進一步提供確診者的足迹信息時，卻被告知衛福部疾管署不允許揭露這些信息。台大於聲明中指出，光是過去兩週，與中研院有接觸的教職員工生便高達732人，且中研院已有遠遠超過教育部規定「二人確診即須關校」的嚴重群聚感染疫情，加上台大目前尚無法掌握確診者足迹的情形下，「若不採取斷然阻絕之措施，即可能造成本校防疫缺口」。

於是台大只好採取折衷辦法，要求兩週內曾至中研院之教職員工生暫時停班停課，此舉也符合目前台中央流行疫情指揮中心要求境外返台者皆須居家檢疫的作法相同。台大於聲明文末強調，少部分人士因不理解本校措施的積極性與重要性而率爾批評，本校深表不以為然，特此說明。未來本校仍將視疫情，隨時調整本校防疫措施，以確保台大校園安全。

過去為了是否公開確診者的足迹，指揮中心與媒體曾多次討論，雖然指揮官陳時中先前曾回應表示，因有無法釐清足迹的接觸者，或是判定有必要時才會公開讓社會大眾知曉。但這樣慢條斯理才決定公開確診者足迹的方式，至今仍不斷引起民眾反對的質疑聲浪。