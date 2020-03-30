國民黨主席江啟臣扮諸葛亮網絡徵才　網民：何必隨民進黨拿香跟拜

國民黨主席江啟臣在3月29日於Facebook上發佈一則徵才影片，替國民黨海選專責網絡營銷的「數碼營銷長」。 畫面中的江啟臣拿起羽扇扮演成諸葛亮，並且強調，國民黨已離網絡世代越來越遠，導致黨的許多主張在網絡上被曲解、抹黑，期盼能找到國民黨的「數碼諸葛亮」，強化營銷能力，扭轉劣勢。 儘管如此，仍有台灣網民對江啟臣的作法持悲觀態度，認為國民黨與其在網紅化一事上拿香跟拜，不如好好檢討黨內總是因人設事的陋習。

江啟臣扮諸葛亮，替國民黨海選「數位營銷長」。（Facebook@江啟臣）

江啟臣在Facebook貼文中指出，當前國民黨在網絡上至少有兩個嚴重的問題，第一是缺乏與網絡民眾互動，使國民黨判斷的民意與實際有落差。第二是缺乏運用網絡科技的能力，使網絡世代距離國民黨越來越遠。

江啟臣表示，自己從競選黨主席開始，便常常聽見許多民眾憂慮網軍帶風向、操控網絡輿論，讓國民黨的主張被曲解，被抹黑。如今他擔任黨主席，必須扭轉網絡的劣勢，這不只是為了國民黨，更是為了有良性的政黨競爭。而改革現在就要開始，他必須找出國民黨的「數碼諸葛亮」一起並肩改革，強化營銷戰力扭轉劣勢。

江啟臣海選貼文發佈後，確實吸引到不少網友前來加油打氣，不過也有部分台灣網友，對海選「數碼諸葛亮」一事抱持悲觀態度。

就有網友指出，其實大可不必一直強調要跟年輕人如何如何，試想，Facebook不過是10年前的產物，如今已經變成中老年人的玩物，未來發展得如何，江啟臣能跟上時代的腳步嗎？若是如此，又何必跟着競爭對手拿香跟拜？當今的年輕人，兩個任期（8年）後就變成中年人，到時還不是一樣，會出現新的世代矛盾。網友建議，其實國民黨不如先把黨內民主機制搞定，一改過去大搞人脈關係的裙帶文化就行了，不要老是因人設事。