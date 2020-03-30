台灣獨派民調：74％民眾支持將護照英文名稱改為「TAIWAN」

台灣獨派政黨時代力量周日（29日）對外公布該黨所辦理的台灣政情民調報告，其中一項民調題目為，是否支持把台灣現行護照上的英文名稱由「REPUBLIC OF CHINA」（中華民國）改成「TAIWAN」，結果有74.3％受訪者表示支持，甚至表態政黨傾向為國民黨的受訪者中，也有多達52％支持。

事實上，台灣前總統陳水扁執政時期，在護照封面下方增加英文「TAIWAN」字樣，並維持至今，字體與大小皆與「REPUBLIC OF CHINA」無異。然而，民調報告指，台灣現行護照上，國名英文名稱部份寫的是REPUBLIC OF CHINA，受到新冠肺炎疫情影響，旅客持台灣護照入境其他國家時，遭拒絕入境或受不平等待遇，因此有人提議，應該把台灣護照的英文名稱改成TAIWAN，以免「被誤認成中國人」。

時代力量公布台灣政情民調，對於是否同意把台灣現行護照的英文REPUBLIC OF CHINA改成TAIWAN的議題，獲得74.3％民眾支持。（時代力量提供）

此次民調調查對象為台灣20歲以上的民眾，一共完成1085份有效樣本。民調結果顯示，台灣多達74.3％的民眾，支持將護照英文名稱改成TAIWAN。若以地理分布來看，此項議題在北部（北北基）地區的支持度為74.1％；桃竹苗地區為74.2％；中彰投地區為80.5％；雲嘉南地區為78.1％；高屏澎地區為65.7％，至於宜花東地區則是67％。

時代力量黨主席徐永明表示，過去民眾面對護照問題，多是以貼紙或護照套的方式處理，但這些做法也引起困擾，根本之道還是護照封面要考慮重新設計，對此，時代力量在今年上半年將會舉辦公開徵求設計的活動，希望外交部好好思考，設計出能區別台灣民眾的護照封面，別讓民眾自力救濟。

（綜合報道）