【新冠肺炎】柯文哲：紐約比武漢還危險　境外返台檢疫要統一標準

自從新冠肺炎疫情開始蔓延向歐美各國後，台灣官方即令自境外返台的入境者全面進行14天居家檢疫。 由於台北市的居家檢疫者已經破萬人，台北市長柯文哲3月30日（周一）受訪時抱怨，行政院各部會放回台灣人返台時應該要控制人數，並先與地方政府協調，不然萬一人數超過各地居家檢疫可負擔量，可是會崩盤（意指崩潰）。

柯文哲3月30日出席「延壽國宅I區磋商代拆案」記者會暨拆除典禮。柯文哲在接受媒體聯訪時指出，當前從武漢返台的民眾需要集中檢疫，但從歐美返台者不用，不過以他觀點來看，當前紐約疫情還比武漢還危險，因此建議政府應以科學根據，對境外返台者要有一個統一標準，不論是對中國大陸還是美國。

台北市長柯文哲出席「延壽國宅I區磋商代拆案」記者會暨拆除典禮。（台北市政府提供）

柯文哲指出，由於目前台北市居家檢疫人數約為10,900人左右，已經接近民政系統居家檢疫檢查的容量範圍，故他也希望行政院要控制返台人數，不要每天一直讓人進來；柯文哲又說，由於移民署不是他管的，因此還是希望行政院與地方政府能否協調每日開放入境的人數，若無限制放人，地方政府真的難以負荷。

針對時代力量於3月29日發佈的《內閣、國會表現滿意度暨武漢肺炎相關議題》民調，台灣民眾黨在各項民調排名均不如藍綠與時代力量，柯文哲於受訪時表示，基於民眾黨是一個新興政黨，因此還是會有許多不成熟的地方，他也自認「不是100分」，不過民眾黨還是會堅持當個獨立政黨，也不做大黨側翼。

至於媒體進一步追問為何民調結果比國民黨表現還差，是否與黨跟柯文哲個人的發言有關，柯文哲則笑說，「我最近都沒有發言啊！」民調還是看看就好，若每天都看民調他可能會先心理崩潰，但民眾黨還是會繼續努力與堅守自己的原則。