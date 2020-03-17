台灣民眾黨鎖定青年票　擬深入校園宣傳18歲投票權

目前，台灣法定投票年齡為20歲。對此，台灣民眾黨推出「民眾黨青年軍」，打算藉着展開一系列校園宣傳活動，直接與青年近距離接觸，推廣「18歲投票權」。民眾黨立委蔡壁如於3月17日表示，基於政府要18歲者負起完全的刑事責任，政府也應該將投票權還給青年。

民眾黨立委蔡壁如將民眾黨旗授予給該黨青年幕僚。（譚英瑛／多維新聞）

一肩扛起「18歲公民權」對外倡議角色的蔡壁如表示，年輕人比較沒有黨派的包袱，比較能選賢與能，若政府能讓更多年輕人蔘與投票，將可以促進政壇新陳代謝，進而讓各青年關切的議題，像是低薪、高房價、永續發展等世代正義議題，能夠進到政治議程之上。為推廣由民眾黨提出的「一憲二法」修正倡議，她也與同黨立委邱臣遠以各項戶外運動，及拍攝趣味影片來宣傳理念。

國家治理學院公關事務長吳怡萱、民眾黨發言人楊寶楨、民眾黨文宣創意部副主任蔡峻維、民眾黨立委高虹安辦公室公關主任王鬱文等四位青年幕僚，也紛紛拿出自己在18歲的照片與當時的心路歷程。

民眾黨發言人楊寶楨也拿出自己的18歲照片，力挺「18歲公民權」。（譚英瑛／多維新聞）

曾為郭台銘幕僚，現改任民眾黨旗下的國家治理學院吳怡萱則指出，過往他們成長時接觸公共事務的管道沒有當前青年那麼多，例如香港反修例事件、法國黃背心、台灣318運動等，都是藉着手機宣傳與網路的普及，使得青年可以迅速收到來自第一線的消息，也因為當前青年有着更多的訊息來源，也使得18歲無法投票成為「過時」概念。

為使「18歲公民權」儘速成案，同時肩負着青年族群開發任務的吳怡萱也指出，民眾黨將推出與各大專院校學生接觸的座談、演講、營隊來與第一線青年面對面交流，更有意與社團結合舉辦活動，像是打籃球、唱歌，希望可藉着這類軟性活動，以達到宣傳效果。

「18歲公民權」並非為台灣民眾黨獨創的理念，但從2020年選前至選後，民眾黨一直力推該理念，更欲與時代力量立法院黨團合組「修憲委員會」，儼然欲成為該理念路線代言人，這次更端出「青年軍」幕僚，更打算與全台校園社團合作，顯然已明確瞄準下一世代的青年票。