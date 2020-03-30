肺炎口罩｜台灣放寬成人口罩限購至2周9片　有條件解禁向海外郵寄

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續。在台灣，鑑於口罩產能提升，疫情指揮中心今天（30日）宣布，自4月9日起放寬購買口罩的數量限制至每2周成人9片、小童10片，且市民不必再分單雙號購買。 同時，體諒台人有家人在海外，亦將於4月9日起，有條件解禁市民向海外郵寄口罩給海外二等親內親屬，每次可寄30片，是預計2個月的使用量。

陳時中宣布，從4月9日起，小孩口罩限購改為14天10片；大人14天9片。（衛生福利部）

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因口罩生產量上升，新制從4月9日起上路，成人可買的數量從每周3個提升為每2周9個；小孩可買的數量從每周5個改為每2周10個。民眾不需每周排隊購買，而是2周排一次即可，口罩數量也比較寬裕。

此外，原本民眾買口罩會分單雙號不同天購買，但新制上路後，改為每天都可以買。但陳時中也呼籲，雖然口罩量算多，但有觀察到被丟棄的口罩也蠻多，希望民眾要節省使用，不是有多就浪費，畢竟全世界都在缺。

根據台灣有關規定，二親等內親屬包括血親及姻親，具體而言包括：配偶；當事人及其配偶之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶；子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶等。

（綜合報道）