【新冠肺炎】台外交部：會與世衛持續交涉　爭取更多國家認同

新冠肺炎（COVID-19）肆虐歐美，歐美疫情漸有失控之勢，台灣的防疫成果讓國際矚目，加上世界衛生組織高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）接受港台採訪時，聽到台灣參與與否的問題時卻避而不談，更使台灣參與WHO的議題再度引起關注。

另一方面，中國駐日本大使孔鉉佑於3月29日接受日本媒體採訪時，表示未來台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）可能「常態化」。此話也在台灣成為討論焦點。

台外交部發言人歐江安表示，只有台灣的民選政府才有權利在WHO及國際社會上代表台灣。 （屈彥辰／多維新聞）

對此，台外交部發言人歐江安表示，台灣外交部不便對孔鉉佑的個人言論做出評論。她指出，台灣有意願、有能力在國際醫衛和防疫領域做出更多貢獻，至於有關台灣參與世衛組織（WHO）的安排，「台灣方面自會與WHO持續交涉，呼籲中國政府不要惡意干擾且進行政治阻擾。」

歐江安更說，台灣嚴正重申，只有台灣人民經民主程序選出的政府，才有權利在WHO及國際社會上代表台灣，並為2,300萬台灣人民的健康福祉負責，國際輿論促請WHO納入台灣的支持聲浪日益高漲，會善用各國高度肯定台灣防疫工作成效的良好動能，持續爭取更多國家認同，支持台灣參與WHO，擴大國際對台灣的支持基礎，以期早日達成目標。