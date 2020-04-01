【新冠肺炎】蔡英文：台灣將向疫情嚴重國家捐1千萬個口罩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球多國蔓延。台灣總統蔡英文今天（1日）針對防疫發表「敞廳談話」，行政院長蘇貞昌、疫情指揮官兼衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮等出席。 蔡英文說，台灣從過去的口罩進口方轉變為全球第二大口罩生產方，可充分供應內部需求。基於人道考量，將捐贈1千萬個口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。

蔡英文表示，現在不論是快篩、疫苗及藥品研發、防疫物資的超前部署，都有非常多國家想跟台灣合作，目前台灣跟美國、歐盟、捷克正在共商防疫策略，分享研究成果。台灣跟澳洲、美國也正在進行防疫物資的合作交換。

蔡英文稱，台灣現時口罩供應滿足內部需求。（中央社）

她指出，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀，會積極加強跟各國的防疫合作，台灣願意在口罩、藥物、技術對國際社會提供協助。現在台灣每日可生產1300萬片口罩，即將達到1500萬片，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。

她還表示，有些國家臨床研究認為奎寧有助於輕症患者的治療，政府已經請廠商提高奎寧產量，對有需要的國家給予適當支持。也會分享目前台灣利用大數據分析的電子檢疫系統，讓有需要的國家可以準確追蹤確診民眾的接觸史，進行有效的疫情調查，防止疫情擴散。公私立醫院也會持續透過視像提供防疫經驗、技術給需要幫忙的國家。

愚人節不可拿疫情開玩笑

另外，今天（1日）是愚人節，蔡英文在Facebook發文表示，忍不住的人可以發揮幽默，但切記不可以拿疫情開玩笑，以免觸犯傳染病防治法第63條：散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，罰款新台幣300萬元（約合76.7萬港元）。

（綜合報道）