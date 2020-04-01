日媒稱中國正研究同意台灣加入WHO　駐日大使館斥「虛假報道」

日前，有日本媒體表示，中方正研究同意台灣以觀察員身份加入世界衛生組織（WHO）。對此，中國駐日本大使館表示否認。

早前，《日本商業新聞》曾報道稱，孔鉉佑此前表示，未來台灣以觀察員身分出席世界衛生大會可能「常態化」。

對此，3月31日，中國駐日本大使館網站發佈《駐日本使館發言人就個別日本媒體發佈虛假涉華報道發表談話》。

中國駐日本大使孔鉉佑。（網絡圖片）

談話內容稱，孔鉉佑日前在日本記者俱樂部舉行記者會，就新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢和中日關係等發表演講並回答記者提問。

孔鉉佑表示，針對個別日本媒體發佈消息，稱中方正研究同意台灣以觀察員身份加入WHO，中方對這種罔顧事實、憑空杜撰的報道感到震驚和遺憾，WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在一個中國原則下通過兩岸協商作出安排，這是中方的一貫立場。他又強調，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康福祉。

孔鉉佑表示，根據中方同WHO達成的安排，台灣地區的醫療衛生專家可以參加WHO相關技術會議，有需要時WHO專家可赴台灣地區進行考察或提供援助；台灣地區能夠及時獲取WHO發佈的全球突發公共衛生事件信息，台灣地區發生的突發公共衛生事件信息也能夠及時向WHO通報。他說，這些安排都確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區均可及時有效應對。

孔鉉佑最後指出，疫情當前，中日應該繼續加強協調合作，共同維護兩國人民健康安全以及地區和世界公共衛生安全。